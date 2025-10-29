En vivo
LA INFLUENCER

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / Tina se molesta con Omega y se desahoga con Leo: "Zambrano siempre lanzando pulla"

Tina se molesta con Omega y se desahoga con Leo: “Zambrano siempre lanzando pulla”

Antes de la prueba en el Box Blanco, Omega empezó a discutir para saber qué integrantes iban a competir. Katiuska pregunta si Tina o Rosa, y en ese momento la melliza se molesta.

