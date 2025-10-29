Tina se molesta con Omega y se desahoga con Leo: “Zambrano siempre lanzando pulla”

Tras despedir a Eleazar y Valentina en el Box Negro, los participantes del Desafío Siglo XXI, están mentalizados en ganar y de seguir con la mente en alto para llegar lo más lejos que se pueda en la competencia.

Qué dijo Tina sobre Zambrano

Al comienzo del capítulo 83, Andrea Serna los llama para decirles que esta etapa es muy importante, porque los que logren superarla, se convertirán en los mejores ocho del reality. Por lo cual, más de uno se emocionó al saber que han llegado muy lejos y que han atravesado varios momentos complejos.



Por lo tanto, pidió dos hombres y dos mujeres para el Desafío de Sentencia y Hambre. Cuando colgaron la llamada, los equipos empezaron a decidir a quién enviar para obtener la victoria. En Omega hubo una discusión, porque Katiuska no sabía si ir con Rosa o Tina.

En ese momento, algunos dijeron que era mejor Rosa, pero otros también indicaron que la melliza podía hacer una buena pista. Cuando empezaron con la indecisión, Tina se molestó demasiado y dijo que, prefería que su compañera fuera, porque aquellas palabras la hirieron.

Posteriormente, cuando todos los integrantes de Omega inician con la preparación para alistarse, la melliza y Leo hablan de lo que acabó de ocurrir. Y ella le dice: “me da igual, la verdad. Katiuska nunca ha dudado de mí, ni siquiera Rata. Zambrano siempre es como echando pulla”.

Después de esto, afirma que Rosa es “lenta” en aire y que ella es más ágil. Aunque puede definir mejor, en medio de la indecisión de su equipo, prefiere quedarse para no indisponerse, porque si llegan a perder, le podría echar la culpa a ella de lo sucedido. “Que vaya el equipo que ustedes consideren que es más fuerte o el que creen que irá a la fija. Si alguien duda de mí, es problema de esa persona”.

Minutos después de desahogarse, afirmó que ella no se tomaba nada personal, pero no le gusta que la predispongan. Frente a esto, indicó que prefería quedarse en la casa e ir a la siguiente prueba para darlo todo en la pista, y demostrar que pueden confiar en ella.

