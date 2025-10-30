“Me van a odiar”: Maluma confesó que se enamoraba de varias mujeres a la vez

El artista antioqueño contó que, si bien jamás estuvo inmerso en las drogas o el alcohol, sí llevaba un ritmo de vida acelerado y no se permitía sentirse triste, solo o aburrido, pues sentía que no tenía ese derecho.

Para evitar esas emociones, Maluma contó que hubo una época en su vida en la que no descansaba en ningún momento, sino que siempre buscaba la forma de mantener ocupado y acompañado de sus amigos y de mujeres.

“Entonces yo llegaba a Medellín, y si yo estaba cansado de una gira, ese mismo día yo llegaba con mis amigos y hacía un asado, un ‘barbecue’, jugaba fútbol, por las noches salíamos a discotecas, terminaba, me levantaba al otro día con guayabo, y pum, me iba para el gimnasio, pasaba al gimnasio, de ahí salía a almorzar, me tomaba tres margaritas almorzando”, declaró.

Manifestó que en esa misma época buscaba salir con varias mujeres, pero no solo por placer, sino porque es una persona “enamorada” que vive “a punta de sensibilidad”, y eso le trajo varios problemas.



“Yo me enamoraba de varias. Yo sé que esto suena a chiste, yo sé que ustedes se pueden reír en este momento y van a decir: ‘Este está loco’, pero no. Yo vivía enamorado, o sea te lo juro por Dios, yo me enamoraba. Yo me levantaba el Día de San Valentín… me van a odiar, ustedes saben quiénes son, pero era San Valentín y yo mandaba ramo de flores y era ramo de flores, pa’ acá, pa’ acá, pa’ allá, y con mi asistente. Y yo esperaba la llamada de cada una con felicidad en plan de: ‘¿Te gustó las flores? Qué rico, de verdad, te las mandé con mucho amor porque te extraño’ y al final era así porque yo vivía de esa manera. Luego entendí que podía encontrar en una persona, pero nunca me había dado la oportunidad de estar con una sola mujer”, confesó Maluma.

Actualmente, el intérprete nacido en Medellín mantiene una relación amorosa sólida con Susana Gómez, la mujer que llegó para complementarlo y con quien ha logrado construir la familia que él siempre soñó tener.

Cuántos hijos tiene Maluma

El paisa tiene una sola hija, París, que nació el 9 de marzo de 2024 en Medellín. La bebé fue planeada, reveló el artista en el pódcast, pues él siempre soñó con ser papá y ahora disfruta del tiempo que puede compartir con su primogénita, a quien no le ha mostrado la cara en redes sociales, aunque sí comparte fotos y videos con ella.

Después del nacimiento de su hija, Maluma vivió una crisis de ansiedad muy difícil que lo hizo replantearse su manera de vivir, contó. Y es que el artista sentía que debía trabajar más para poder retirarse lo más pronto posible y dedicarse a ser padre, pero todo le "jugó en contra". Aseguró que empezó a tomar suplementos para tener más energía y cumplir con todos sus compromisos hasta que tuvo la sensación de que se estaba desmayando y su corazón latía aceleradamente.

Días después, empezó a sufrir de dolores de cabeza y hasta llegó a pensar que tenía "un tumor". Se hizo examinar, pero no lo encontraron nada. Intranquilo por su situación, buscó otro médico en Medellín que le hizo varios exámenes durante una semana. En uno de ellos tuvo la "peor sensación" de su vida: pasó la noche sin dormir y en la mañana tuvo una crisis de ansiedad por la que sentía que iba a morir, aseguró.

El artista buscó la ayuda de un amigo cercano que practica budismo y él fue el que lo "rescató". En ese momento, Maluma se dio cuenta que era un tema emocional y empezó a darle manejo hasta que logró estabilizarse y se dio permiso de no estar siempre feliz. El paisa, además, se ha encargado de aplicar herramientas para fortalecer su espiritualidad centrar sus pensamientos.