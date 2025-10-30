En vivo
Hilos de vida
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / “Me van a odiar”: Maluma confesó que se enamoraba de varias mujeres a la vez

“Me van a odiar”: Maluma confesó que se enamoraba de varias mujeres a la vez

Juan Luis Londoño, verdadero nombre de Maluma, se abrió como nunca sobre su vida personal en el pódcast ‘Nude Project’ y contó detalles de la crisis de ansiedad que lo obligó a replantearse las cosas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad