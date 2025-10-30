En vivo
La vez que Linda Palma le propuso a su esposo terminar: "Soy una carga"

La presentadora de Show Caracol concedió una entrevista para el podcast Charlas Divinas by Mafe García, en donde se sinceró sobre cómo recibió el diagnóstico de Esclerosis Múltiple.

