La vez que Linda Palma le propuso a su esposo terminar: "Soy una carga"

La presentadora de Noticias Caracol concedió una entrevista en donde se sinceró sobre su vida espiritual, más específicamente acerca del enfrentamiento que tuvo con Dios cuando la diagnosticaron con Esclerosis Múltiple y tuvo algunas recaídas que la llevaron a replantearse sobre el sentido de su propia vida.

Por qué Linda Palma y Diego Pulecio casi se separan

Durante la conversación, la modelo confesó que llegó a plantearle a su esposo hace un par de años la posibilidad de dividir sus caminos teniendo en cuenta que ella se encontraba en un complejo momento de su vida, pues sentía que significaba una gran responsabilidad para sus seres queridos debido a la falta de fuerza en las piernas, coordinación y la pérdida de otras habilidades esenciales para su independencia.



"Cuando yo ya me veía muy mal, acostada en la cama, sin ser capaz de hacer muchas cosas, pues le decía a él 'no tiene sentido que sigas conmigo. Tú eres un hombre joven, digamos que estás saludable, tienes una vida por delante, ¿para qué te vas a quedar conmigo si soy una carga?' Suena horrible, perdón, una palabra horrible", comentó.



Palma confesó que después de un par de veces de repetir este comentario, el músico la interrumpió para pedirle que no le volviera a hacer una propuesta de este tipo, pues estaba seguro del amor que siente por ella y que juntos podrían unir fuerzas para lograr su recuperación.

"Me dijo 'no, no la he luchado todavía. Toca seguirla luchando, yo voy estar aquí para apoyarte, nada de eso'. Él nunca se pone bravo conmigo, la verdad es súper relajado, pero se ponía ya como serio y me decía como 'no, ya no más'", explicó.

Linda aprovechó el espacio para agradecerle a su pareja por haberle dado ánimo y ser una persona clave en su proceso de recuperación, pues en aquel entonces no estaban casados. La pareja contrajo matrimonio en abril de 2021 en medio de una ceremonia íntima en la que fueron celebrados por las personas más cercanas a su círculo.

El evento fue tan privado que cuando anunciaron la noticia en redes sociales, muchos seguidores se llevaron una sorpresa.