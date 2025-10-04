En vivo
La Red
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Marcela Reyes habla por primera vez de la muerte de B King: “pensé que iba a aparecer”

Marcela Reyes habla por primera vez de la muerte de B King: “pensé que iba a aparecer”

Marcela Reyes habla ante las cámaras de La Red sobre B King, su exesposo, menciona las amenazas, la demanda y otros rumores alrededor de su vida personal, incluyendo a su pareja actual.

Publicidad

Publicidad

Publicidad