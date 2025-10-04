Marcela Reyes habla por primera vez de la muerte de B King: “pensé que iba a aparecer”

La reconocida DJ y empresaria Marcela Reyes habló en exclusiva para el programa La Red, donde se refirió por primera vez a la trágica muerte de su exesposo, el artista urbano conocido como B King en México y junto a DJ Regio Clown.

Lee más: Desgarradora despedida del perrito de B- King: foto junto al ataúd causa nostalgia



Reyes relató que durante los siete años de matrimonio fueron felices, y aunque la ruptura fue dolorosa, ella tenía la esperanza de que él regresara. “Cuando nos separamos, yo estaba convencida de que Byron volvería, pero pasaron tres o cuatro meses y no lo hizo”, afirmó. Tiempo después, la DJ se enteró por redes sociales de que él estaba en Miami junto a otra mujer. Esa situación la llevó a reaccionar públicamente en una transmisión en vivo, lo que dio inicio a una batalla mediática entre ambos.



Intercambio de mensajes entre Marcela Reyes y B King

La artista explicó que uno de los mensajes que B King interpretó como una amenaza fue redactado por ella y su equipo, pero aseguró que jamás tuvo esa intención. “Era un mensaje de cordialidad, no de agresión”, aclaró. También confirmó que Byron interpuso una demanda por violencia intrafamiliar, aunque con el tiempo ambos retomaron la comunicación para hablar de Valentino, el hijo de la empresaria y se perdonaron el uno al otro.

Reyes recordó que el 9 de mayo tuvo contacto con él y habían quedado en buenos términos, de hecho, fue a través de Whatsapp que coordinaron su divorcio. Desde entonces, solo mantenían conversaciones esporádicas relacionadas con Valentino.



Marcela Reyes: reacción a la muerte de B King

Marcela confesó que la desaparición de B King y de Regio Clown la tomó completamente por sorpresa. “Al principio pensé que era mentira, luego creí que lo tenían secuestrado, pero que eventualmente lo dejarían ir”, dijo. Sin embargo, con el paso de los días la esperanza se desvaneció: “Hasta el último momento pensé que Byron iba a aparecer”, expresó conmovida.

Lee más: Mamá de B- King destapó la millonaria suma que le iban a dar a su hijo por su show en México



La DJ también aseguró que las autoridades no se han comunicado con ella, pero reiteró su disposición a colaborar: “Estoy aquí a la hora que me requieran”. Finalmente, lamentó que su exesposo “estuvo en el momento equivocado con la persona equivocada” y reveló que, junto a sus abogados, ha interpuesto demandas contra 40 personas, entre medios de comunicación e influenciadores, por difundir información falsa tras la tragedia.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

