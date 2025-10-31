Fecha y hora de 'Detrás de la guerra' en Caracol sobre el conflicto Ucrania y Rusia

Para Caracol Televisión, contar historias no significa únicamente registrar hechos, sino buscar lo que hay detrás de ellos: las emociones, las decisiones, las dudas y los silencios. Con ese espíritu nace 'Detrás de la guerra', un documental que llega a Especiales Caracol este lunes festivo 3 de noviembre, después de Noticias Caracol de las 7:00 p. m.

Este documental es producido por Caracol Televisión y dirigido por Catalina Gómez Ángel, una periodista colombiana reconocida por su trabajo en zonas de conflicto y por ser la reciente ganadora del Premio Internacional de Periodismo David Beriain (octubre 2025).

'Detrás de la guerra' sigue a un grupo de colombianos que viajan a Ucrania en uno de los momentos más crudos del conflicto entre ese país y Rusia, y terminan inmersos en una guerra ajena, en la que han decidido participar por razones que a menudo parecen confusas. Son hombres con ideales de lucha que optaron por involucrarse en este combate, buscando un propósito en medio de la incertidumbre.

Con imágenes únicas y exclusivas, este documental va más allá de los relatos que los soldados comparten en redes sociales, adentrándose en su rutina diaria y en la realidad de la vida en una ofensiva que para ellos es tan propia como su nacionalidad.

Muchos de estos hombres añoraban la hermandad y la adrenalina que rodea la guerra; además, buscaban sentirse útiles después de haberse pensionado del ejército colombiano siendo aún jóvenes, en algunos casos, de sentirse abandonados por el mismo ejército o porque ya no encontraban su lugar en un país que no les ofrecía oportunidades. Es en ese contexto donde se enfrentan a la devastadora realidad de una guerra tecnológica, muy diferente a la guerra que conocen en su país de origen.

