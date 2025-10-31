Quién es J. Andy, el cantante de TikTok que se hizo famoso por Julián Pinilla y Andy Rivera

En redes sociales ha tomado relevancia el nombre de J. Andy, un joven que se lanzó a la fama luego de participar en una dinámica para las redes sociales de Julián Pinilla. El influenciador recorrió las calles en busca de un artista que estuviese en la capacidad de tocar una guitarra para darle como reconocimiento la posibilidad de presentarse en el Movistar Arena de Bogotá.

Luego de buscar y de no tener éxito con algunos entrevistados, el creador de contenido dio con el músico emergente, que asumió el reto y realizó su propia versión de 'Agarra mi mano' de Sean Paul.

El joven, que inició su carrera musical cantando en Transmilenio, ganó el desafío y tuvo la posibilidad no solo de conocer a Andy Rivera, sino también de presentarse en su concierto, cumpliendo de esta forma un sueño que tiene desde los cinco años.

"Me quedé sorprendido, flecho, de su talento, de su capacidad. Espero que esta experiencia sea un impulso para que siga soñando en grande. Vamos es con toda", le dijo el intérprete de 'Te pintaron pajaritos', 'Espina de rosa' y 'Alguien más a su colega'.

En el escenario, el joven tuvo la posibilidad de interactuar con el público y cantar 'Down' de R.K.M. & Ken Y junto al hijo de Jhonny Rivera.

En cuestión de horas, el joven se ha vuelto tendencia en redes sociales, recogiendo más de de 100 mil 'me gustas' en TikTok y 20 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han destacado su talento y le han deseado muchos éxitos en su carrera artística: "Vamos con toda 🔥🔥🔥🔥", "Se le escucha bonito 👏👏👏👏tiene mucho talento", "Canta mejor que los de auto-tune ❤️", "Increíble. Muy teso🔥🔥🔥🔥🔥", "🔥 De la calle al Movistar Arena 🔥", "el chamaco está mandando candela a lo que marca", "Qué lindo, que experiencia tan maravillosa. ✨J. Andy agradecido", "La voz que tiene sirve para hacer música estilo de los 2000, le va súper bien", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.