Actriz de ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca, es esposa de hombre que inspiró historia

En la vida real la actriz es esposa de Coşkun Irmak, escritor que inspiró la historia de ‘Tormenta de Pasiones’ y quien en la novela es representado (parcialmente) por el personaje de Osmán.

Lea también: Quién es el actor que hace de Soner en 'Tormenta de Pasiones'; estuvo casado con actriz



Y es que el guionista eligió personalmente a los actores que iban a participar en la producción turca, según el Diario El Sol Mendoza, y se encargó de cuidar cada detalle en las grabaciones. Incluso, cuando vio a Erkan Pettekaya en una obra de teatro supo que él debía ser el Capitán Alí, uno de los protagonistas.

Sobre la relación amorosa de Coşkun y Gülizar no hay muchos detalles, pues ambos son muy reservados con su vida. De hecho, ella tiene su cuenta de Instagram privada, mientras que él solo la utiliza para publicar contenido relacionado con su trabajo y sus mascotas, que, por lo que deja ver, son su gran adoración.

Publicidad

No obstante, al parecer, la pareja ha colaborado en varios proyectos, no solo como guionista y actriz, sino también cocreando historias, pues ella también escribe guiones.

’Tormenta de Pasiones’, novela turca, ¿es una historia real?

Publicidad

La producción tiene una base autobiográfica relacionada con la vida del guionista turco Coşkun Irmak. El escritor habría tomado experiencias personales y elementos de su infancia para construir el drama de la familia Akarsu, eje central de la novela. La serie sigue la vida de Ali Akarsu, un capitán de barco que pone en crisis a su familia tras una infidelidad. La historia se desarrolla en la Turquía de finales de los años 60 y mezcla conflictos sentimentales con cambios sociales y políticos de la época.

Aunque algunos acontecimientos estarían inspirados en vivencias reales del guionista, no se trata de un relato documental. La producción dramatiza situaciones y personajes para crear una narrativa televisiva más intensa y emocional.

El éxito de Tormenta de Pasiones también se debe a que muchos espectadores consideran que sus conflictos son cercanos y universales: traición, amor, crisis familiares y lucha por salir adelante. Esa mezcla entre realidad e inspiración dramática ha sido clave para conectar con el público internacional.

