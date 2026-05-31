Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
Carlos Calero
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Actriz de ‘Tormenta de Pasiones’ es esposa de hombre que inspiró la novela turca

Detalles sobre la actriz de ‘Tormenta de Pasiones’ que es esposa del hombre que inspiró la historia de la novela turca, que se transmite por Caracol Televisión.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner Tormenta de pasiones DK

Actriz de ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca, es esposa de hombre que inspiró historia

Se trata de Gülizar Irmak, que en la producción interpretó a Selma Karcı, la esposa de Kenan a quien él mantiene prisionera por un buen tiempo, hasta que Cemilé y Hasefe la rescatan.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 31 de may, 2026
Comparta en:
Actriz de ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca, es esposa de hombre que inspiró historia
Actriz de ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca, es esposa de hombre que inspiró historia
Foto: Caracol Televisión