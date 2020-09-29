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Dylan Fuentes: Últimas noticias en Caracol TV

Encuentra las últimas noticias de Dylan Fuentes: Dylan Fuentes responde a acusaciones de su expareja por manutención de su hijo, VEVO destaca la prometedora carrera musical del cantante Dylan Fuentes

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Dylan Fuentes

Cantautor y actor colombiano. Es reconocido por sencillos como 'Ahí Estaré', 'Otro Amanecer' y 'Mente'

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