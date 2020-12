VEVO destaca la prometedora carrera musical del cantante Dylan Fuentes

Hace unas semanas VEVO anunció su campaña DSCVR Artists to Watch 2021 (Artistas para tener en la mira 2021) para la cual Dylan Fuentes fue seleccionado como el único artista latino en formar parte de la lista junto con algunos de los artistas emergentes mas populares de hoy en día como: 24KGOLDN, Gracey, Flo Milli, SIMBA, Toosii, Giveon, entre otros. Finalmente, la presentación estelar de Dylan esta disponible para sus fanáticos a nivel mundial.

Para esta importante presentación, Dylan interpretó su éxito 'Mente', en el cual originalmente colaboró con el multi-galardonado artista/productor Tainy y con las estrellas del pop Mau y Ricky, canción que cuenta con 10 millones de reproducciones en YouTube . Además, presentó la exclusiva mundial del tema 'La pena', que forma parte del próximo EP de Tainy que se espera el 18 de diciembre para culminar un muy exitoso año 2020 para NEON16 en su totalidad.

Este nuevo logro es una señal clara del potencial de la estrella colombiana, quien ya cuenta con mas de 2.7 millones de seguidores en sus redes sociales. Su mas reciente sencillo 'Noches de soledad' sigue el éxito de sus temas anteriores: 'Mente' junto a Tainy y Mau y Ricky, que cuenta con mas 17 millones de reproducciones combinadas, 'Bipolar’ con mas de 6 millones de reproducciones combinadas, 'Ajena' junto a Myke Towers con mas de 47 millones de reproducciones combinadas, 'Uber Sex' sobrepasando 34 millones junto al fallecido artista colombiano, Legarda y su participación en el EP debut de Tainy, NEONI6 Tape: The Kids That Grew Up on Reggaeton en el focus track 'Tu Amiga' junto a Justin Quiles, Lennox y Llane, que ha sobrepasado 36 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales.

Dylan se encuentra en el epicentro de su carrera y el ser destacado en la lista de VEVO como uno de los artistas que se abrirá paso en la música a nivel mundial en el 2021, continúa demostrando el inigualable talento que posee. En años anteriores DSCVR Artists to Watch ha destacado a grandes superestrellas como Billie Eilish, Sam Smith, James Bay, entre otros.

Dylan estará lanzando nueva música a principios de 2021 que lo continuara catapultando a las ligas mayores del género y estableciendo su estatus de un verdadero artista global.