Tainy: un productor urbano que le apostó a hacer su propia música

Marcos Efraín Masís, más conocido como Tainy, es un productor musical de reguetón, quien inició a sus 15 años con el recordado dúo Luny Tunes, los productores más influyentes del género en los inicios de la década de los 2000.

Durante sus más de 15 años de experiencia en la música, Tainy ha trabajado con Wisin & Yandel, Zion & Lenox, Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin, Bad Bunny, Anuel, entre otros, lo que hace que su nombre sea reconocido a nivel mundial.

Publicidad

“Es un honor poder haber empezado mi carrera a temprana edad y aprender entre los grandes productores y artistas, y llegar hasta este punto donde ya estoy en un momento de trabajo con los más grandes e inicie mi propia carrera. De verdad que he aprendido qué hacer y qué no hacer”, afirmó en entrevista con Caracoltv.com

Hoy en día ya son varios los productores que le han apostado a su propio proyecto musical, pues para Tainy ahora tienen una plataforma que les permite eso.

“Antes era más difícil que trabajara un artista, ahora poder trabajar en un sencillo y que la gente conozca más del sonido es algo que nos ayuda mucho y nos gusta tener esa oportunidad hoy en día y que el público tenga una buena aceptación”.

Aunque unos han optado por también ser cantantes, el proyecto de Tainy tiene otra idea, la cual plasma en cada sencillo de su EP ‘The Kids That Grew Up On Reggaeton’.

Publicidad

“Yo no canto, la parte mía como artista es sacar yo mismo mi material, que los artistas interpreten canciones con mi visión y las cosas que yo quiero hacer en mi carrera, nunca he tomado esa parte de lo de ser cantante, soy un productor que está sacando su material, no necesariamente produciendo para el disco del artista, sino que ellos participan en un tema que yo saco con mi equipo”.

El productor y artista ha logrado llegar a ser el número uno por su trabajo en álbumes como "Vibras" y "Oasis" de J Balvin, y con éxitos internacionales como "Callaíta", una canción que lo llevó a ser ganador este año, junto a Bad Bunny, de un Premio Lo Nuestro a la Canción Del Año Urban/Trap.

Publicidad

Además, un hit del reguetón en el que puso su identidad, pues para él “tener un mensaje y estilo que conecte con el público” es lo principal.

“Creé un beat que no sonaba a nada de lo que yo había hecho antes y no era exactamente algo que el público escucha y dice “yo escuché esto anteriormente”, esto me permitió experimentar y tratar las cosas que yo quería hacer y Bad Bunny trayendo un mensaje en la canción que iba exactamente con el sentimiento que tenía el instrumental, pero a la vez teniendo una historia con la que la gente se puede sentir identificada”.

Publicidad

Finalmente, la labor de Tainy como artista va también en la colaboración con nuevos talentos que están empezando su fanaticada y su sonido, para él “poder darles esa oportunidad para enseñar el talento que hay en todas partes del mundo” es vital. Por otro lado, deja la invitación y expectativa para trabajar con Reykon y Karol G, pues son artistas con los que quisiera hacer algo nuevo.

Por: Lady Umaña Baquero