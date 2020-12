Actualiza tu playlist con lo nuevo de Dalmata, Pablo Alboran, Nacho, Ana Gabriel y más

Reguetón, ranchera, pop, guaracha y champeta son algunos de los géneros que traen nueva música este viernes. Más opciones para disfrutar de las fiestas de diciembre acompañados de canciones que prometen ser un éxito.

‘BELLEZA LATINA’ - DALMATA

Este sencillo da inicio a una nueva faceta en su carrera artística. Es un homenaje a la mujer que sin importar lo difícil que sea, siempre encuentra el valor y la fortaleza necesaria para superar cualquier obstáculo que se le presente en el camino tomando el control de su propio destino.

‘VÉRTIGO’ - PABLO ALBORÁN

“Es el título más honesto que podía darle a este álbum. Porque amar da vértigo, que no te quieran da vértigo, el momento que estamos viviendo da vértigo, … pero, por otro lado, si no sientes vértigo, es que no estás vivo”, afirma el artista sobre este nuevo álbum de estudio.

‘PRONTO’ - DANNY OCEAN

Este es el primer sencillo de lo que será su segundo álbum de estudio. Una canción que Danny Ocean considera “son todas esas ideas que le pasan a uno por la cabeza cuando mueres por conocer a alguien que te gusta e internamente piensas “PRONTO será́ mía”.

‘MIAMI’ - MARIO BAUTISTA, LALO EBRATT Y AUSTIN MAHONE

Una colaboración explosiva donde además de ingenio y mucho ritmo, cuenta con un ingrediente muy especial, y ese fue el de volverse a encontrar con amigos que han acompañado a Bautista desde el principio y con quien la mancuerna era sólo cuestión de tiempo para que se volviera a dar.

'DE VUELTA A CASA' - NACHO

Este EP marca un nuevo comienzo para el artista venezolano, lo cual es especialmente simbólico ya que estamos por terminar el 2020 y comenzar un nuevo año. Consta siete canciones alegres y que te subirán el ánimo.

‘POR AMOR A USTEDES’ - ANA GABRIEL

Esperado álbum en que la icónica artista reversiona algunos de sus más populares temas a ritmo de banda, un género musical del que siempre habían pedido más y que ahora llegará a sus manos. Está compuesto por siete temas de la autoría de Ana Gabriel tales como ‘Y Tú No Estás’, ‘Tengo Que Esperar’, ‘Dos Locos de Amor’, entre otros éxitos.

‘SE ME ANTOJA’ - DIEGO A LA VOZ

Bajo la composición de Lobo Espinoza quien es primo del reconocido artista Espinoza Paz, describe la noche en donde en medio de tragos, necesita olvidar una pena de amor a causa de la mujer que amó. La producción se encontró a cargo de Devinson Arango.

‘¿QUIÉN DIJO MIEDO?’ - LUISK DE LEÓN Y MR. BLACK

Reúne muchos géneros musicales, donde predomina la caja, guacharaca y acordeón de nuestro vallenato, pasando por ritmos como el sucus africano y caribeños, lo que la hace una canción fresca, caribe y muy alegre.

‘MI BUENA SUERTE’ - LATENAZ Y LINDA HABITANTE

En esta canción resaltan los sonidos de los pueblos del interior de Colombia o de la montaña, conectando con el sello y las raíces de la cantautora quindiana LaTenaz. Un sencillo navideño que invita a sacudirse, a darle la vuelta a este 2020, invitando a burlarse de lo malo, para quedarse con lo bueno.

'MUEVE EL BOTE' - DAVID SANTOS

Con 19 años, este artista lanza su primer sencillo promete convertirse en una de las más importantes apuestas del género urbano. Esta canción una producción y composición de Dexter Hamilton, líder del grupo BIP, quien -con su gran talento para la producción- se pasea por diferentes corrientes musicales, como dance hall, reggaeton y moombahton.

CORNETTAZOS VOL 1 Y 14 CORNETTAZOS BAILABLES - CORNETTO

El embajador global de la guaracha trae grandes sorpresas con estos dos álbumes, el primero con 10 remixes de clásicos como 'Mi Bombón' de Cabas, 'Ay Vamos' de J Balvin, 'Aventurero' de Yeison Jiménez, 'Traicionera' de Sebastián Yatra y 'La Mayonesa', entre otros. El segundo álbum incluye las canciones más sonadas y bailadas en la época decembrina como 'Boquita de Caramelo', 'Las Caleñas', 'La Víspera', 'El Pirulino', 'loquito por ti', entre otros.

‘ESTOY MEJOR’ - PARACHUTE

Es la respuesta de estar del otro lado al terminar una relación importante. Ya no hablas de lo que duele o la rabia que puede causar una ruptura, en cambio le deseas lo mejor y sigues adelante. El sencillo tiene una idea musical country y a la vez cruda.