Carolina Cruz y Lincoln Palomeque posaron juntos de nuevo en íntima celebración: mira el motivo

El 13 de febrero, la presentadora de 'Día a Día' compartió una galería de imágenes en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de siete millones de seguidores, que rápidamente llamó la atención de sus admiradores. La publicación se realizó en colaboración con Lincoln Palomeque, su expareja sentimental y padre de sus dos hijos.

La galería muestra distintos momentos de una reunión familiar, desde la decoración hasta algunos instantes junto a los invitados.

Por qué Carolina Cruz estuvo con Lincoln Palomeque en una fiesta

La reunión se llevó a cabo con motivo del cumpleaños de Salvador, el hijo menor de la expareja. Aunque la fecha oficial del nacimiento es el 19 de febrero, la celebración se adelantó por petición del niño, quien deseaba compartir ese día con su mejor amigo.

"Aquí estamos tu papá, tu hermano, tu familia, tus amigos y yo, celebrando siempre el milagro de tu vida, Salvador. ❤️El otro jueves volvemos a celebrar porque nunca es suficiente para aplaudir lo fuerte que has sido, eres y serás siempre. 🙌🏼TE AMAMOS", escribió Cruz.

La fiesta tuvo como temática la serie 'Stranger Things'. La ambientación incluyó elementos característicos de la producción. El pastel presentó detalles alusivos a la trama de la historia, mientras que la mesa principal y el fondo incorporaron colores más vivos. Entre los objetos decorativos se distinguieron demogorgones y cubos de Rubik distribuidos en el espacio.

Durante la celebración, ambos padres acompañaron a Salvador en distintas actividades; allí también se vio a Matías, el hijo mayor de las dos figuras públicas. En el material publicado se aprecia al niño frente al pastel compartiendo con otros menores. También se observan fotografías familiares.

Las reacciones por parte de los usurios de Internet no se hicieron esperar. Muchos usuarios enviaron mensajes de felicitación dirigidos al niño por su cumpleaños anticipado, mientras que otros resaltaron la disposición de los padres para coincidir en eventos relacionados con sus hijos.

"Lo más lindo de la vida entera", "Bendecido ese príncipe hermoso que papito DIOS te envió.. DIOS LES BENDIGA siempre 🙏", "Es un muñeco bello", "Qué admiración", son algunos de los mensajes que se destacan.