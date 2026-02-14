Cuánta plata sacó Gio, dupla de Valkyria en el 'Desafío 2025': se llevó regalo extra

El pasado 13 de febrero, en el capítulo 136 del reality de los colombianos, Gio y Valkyria se despidieron de La Ciudad de las Cajas tras quedar eliminados en la Semifinal. La dupla enfrentó en esa instancia a Zambrano y Miryan, quienes fueron los primeros en alcanzar la meta, y a Rata y Valentina, en una jornada que definió a los finalistas de la edición.

Cuánta plata se llevó Gio del ‘Desafío’ en esta segunda etapa

Gio se reincorporó a la competencia en la etapa final, cuando Andrea Serna anunció la dinámica del Desafío estilo Vuelta por Colombia. A partir de ese momento, trabajó de la mano de Mencho durante una temporada y posteriormente hizo dupla con Valkyria.



Al cierre del capítulo 136, antes de retirarse junto a su compañera, el participante informó que acumuló un total de 44 millones 840 mil pesos durante esta segunda etapa del reality. Además, obtuvo una moto como premio en los Duelos de Salvación, instancia en la que logró asegurar ese beneficio dentro de la competencia. La cifra corresponde al mismo monto que alcanzó la excampeona del programa en este periodo.

En el transcurso del programa, ambos participantes habían dado a conocer que, en caso de ganar esta edición, se repartirían el premio mayor en partes iguales.

La historia de Gio en el ‘Desafío’ incluyó distintos momentos desde su ingreso. Fue el primer capitán de la casa Gamma. En ese espacio compartió con varios competidores y consolidó vínculos con algunos de ellos.

Entre las relaciones que estableció dentro del reality se encuentra la amistad con Rata, uno de los finalistas. Antes de abandonar La Ciudad de las Cajas, Gio le expresó su apoyo de cara a la Gran Final, instancia que definirá al equipo ganador de la temporada.

