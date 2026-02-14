Publicidad

Cuánta plata sacó Gio del 'Desafío': ¿ganó más o menos dinero que Valkyria? - CaracolTV

Gio, primer capitán de Gamma, fue dupla de Mencho y Valkyria en el tramo final del 'Desafío del Siglo XXI'. Esta fue la cifra que sacó de la competencia en su segunda visita.

Cuánta plata sacó Gio, dupla de Valkyria en el 'Desafío 2025': se llevó regalo extra

El primer capitán de Gamma en esta edición 2025 reveló durante el capítulo 136 cuál fue la cifra exacta que logró sacar de La Ciudad de las Cajas. Mira acá la respuesta que le dio a Andrea Serna.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de feb, 2026
Cuánto dinero obtuvo Gio con su participación en esta segunda etapa del 'Desafío del Siglo XXI'.