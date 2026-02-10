Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Qué dicen las mamás de Zambrano y Miryan acerca de su relación en el ‘Desafío’- CaracolTV

Las mamás de los Súper Humanos se reúnen con sus hijos para conversar sobre su situación amorosa, reflexionando de esta forma acerca de la relación que sostenía la competidora de OCR fuera del reality.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

¿Pedida de mano en el ‘Desafío’? Zambrano y Miryan protagonizan momento frente a sus mamás

Las mamás de los Súper Humanos se reúnen con sus hijos para conversar sobre su situación amorosa, reflexionando de esta forma acerca de la relación que sostenía la competidora de OCR fuera del reality.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de feb, 2026
Comparta en:
Qué pasa con Zambrano y Miryan en el 'Desafío' este 10 de febrero.