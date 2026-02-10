¿Pedida de mano en el ‘Desafío’? Zambrano y Miryan protagonizan momento frente a sus mamás

El capítulo 133 del 'Desafío del Siglo XXI' inicia con las dos duplas ganadoras del Desafío X Todo compartiendo tiempo con sus padres dentro de La Ciudad de las Cajas. El espacio se presenta como un momento de encuentro familiar, en el que los participantes permanecen reunidos con sus acompañantes mientras conversan sobre su experiencia y su situación actual en la competencia.

Zambrano y Miryan sostienen una conversación con sus mamás, Miladis y Marisol. Durante el intercambio, ambas mujeres les expresan la necesidad de analizar con cuidado lo que ocurre fuera del juego. El diálogo se centra especialmente en la situación de Miryan, quien mantiene un asunto pendiente por resolver fuera de La Ciudad de las Cajas. Las madres exponen sus puntos de vista mientras los participantes escuchan y bromean diciendo que les hubiese ido mejor perdiendo y yendo a Playa Baja para no escuchar el regaño por su estrecha relación.

En el mismo espacio se encuentran Gero y Rosa, quienes también resultaron ganadores de la prueba y disfrutan de la presencia de sus padres. Mientras escuchan la conversación entre Zambrano, Miryan y sus madres, los Súper Humanos van a la cocina, toman papel aluminio y elaboran un anillo.





Posteriormente, interrumpen la conversación de los cuatro y se acercan a Miryan para ofrecerle el anillo como una supuesta propuesta de matrimonio. El gesto provoca reacciones inmediatas entre los presentes. Miladis se ríe ante la situación, mientras Marisol intenta ocultar la risa y, al mismo tiempo, lanza una mirada de desaprobación frente a lo ocurrido.

La escena modifica el ambiente del encuentro. Rosa toma la palabra y dice “Es oficial”, al tiempo que invita a los demás a gritar "beso, beso". Entre quienes se encuentran allí está Mafe Aristizábal, anfitriona del programa, junto a los demás familiares de los participantes.

El capítulo continúa con la llamada de Andrea Serna que convoca a los participantes que siguen en juego al Box Blanco para los Duelos de Salvación, con el que se definirá a los primeros semifinalistas.

