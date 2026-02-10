Quién ganó 'Desafío' HOY 10 febrero: una caída provoca el porte del Chaleco de Sentencia

Se desarrolla el Duelo de Salvación en el Box Blanco. Gero, Rosa, Valkirya y Gio participan en la prueba con el objetivo de asegurar su cupo en la Semifinal y evitar el Chaleco de Sentencia. La competencia se organiza por duplas e inician las mujeres.

Esta fue la pareja que ganó el Duelo de Salvación

Desde el inicio, Rosa toma la delantera y marca diferencia en los primeros obstáculos del circuito. Su avance le permite mantener una ventaja frente a Valkirya durante buena parte del recorrido. La pista incluye varias estaciones que exigen equilibrio, coordinación y precisión. A medida que avanza la prueba, la distancia entre ambas competidoras se reduce.



En el penúltimo obstáculo, las dos duplas quedan en igualdad de condiciones; la definición se traslada entonces a la ejecución conjunta. En ese momento, Gio y Valkirya logran adelantarse gracias a su desempeño en la transición del obstáculo y la diferencia se hace visible y la dupla toma la ventaja parcial.

En la última fase del circuito, Rosa y Gero recuperan terreno y vuelven a ubicarse al frente. Ambos superan el tramo previo a la recta final y se aproximan a la plataforma de definición.; cuando están por cerrar el recorrido, la deportista sufre una caída que interrumpe su avance. La situación la obliga a retomar parte del trayecto para cumplir con el recorrido completo.





El incidente genera una ventaja amplia para sus contrincantes, quienes continúan sin interrupciones hacia el último obstáculo. Mientras tanto, la dupla de Gero intenta retoma la competencia y acelera para descontar la diferencia. En el tramo final, logra alcanzar nuevamente a sus contrincantes y empareja la definición en la última estación.

La resolución se concentra en el toque final sobre la plataforma, en donde Valkirya y Rosa ejecutan el cierre casi de manera simultánea. Por una diferencia de segundos, Valkirya logra tocar primero la base final y asegura el triunfo para su dupla. De esta manera, ganan el Duelo de Salvación y garantizan su permanencia sin portar el Chaleco de Sentencia.

