En vivo
Vecinos
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Quién ganó el 'Desafío' HOY 10 febrero: prueba del Box Blanco en el capítulo 132 - CaracolTV

En el capítulo 133, Gero, Rosa, Gio y Valkirya se enfrentan en el Duelo de Salvación, en donde la calma será su mayor virtud para lograr el objetivo y conservar su puesto en la Semifinal.

Quién ganó 'Desafío' HOY 10 febrero: una caída provoca el porte del Chaleco de Sentencia

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de feb, 2026
