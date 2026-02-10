Qué le pasó a Rosa en el ‘Desafío’ y por qué puso a sufrir a más de uno en la Salvación

En el capítulo 133 del 'Desafío del Siglo XXI', Andrea Serna se reúne con las cuatro duplas que continúan en competencia para llevar a cabo el sorteo que define los enfrentamientos de los Duelos de Salvación. Durante este encuentro, se establece el orden de las pruebas y se determina que el primer duelo enfrenta a Gero y Rosa contra Valkyria y Gio, quienes se preparan para iniciar la jornada decisiva dentro del circuito.

La prueba se desarrolla en el Box Blanco, que exige coordinación y resistencia. Desde el inicio del recorrido, Gero y Rosa toman la delantera y avanzan de manera constante a lo largo de los obstáculos. A medida que superan cada sección, mantienen ventaja frente a sus contrincantes.

Qué le pasó a Rosa en el ‘Desafío’ este 10 de febrero de 2026

Rosa se enfrenta al último obstáculo cuando está a punto de finalizar la prueba. En ese momento, no logra llegar de forma correcta a la plataforma que marca el cierre del circuito, debido a que uno de sus pies toca el escenario antes de completar el salto. Tras esta situación, queda suspendida en el aire sin finalizar el paso según las reglas establecidas. Gero, por su parte, completa el recorrido sin inconvenientes y alcanza la meta.

Ante el fallo en la ejecución del obstáculo final, Sebastián Martino, juez del programa, interviene y le indica a Rosa que debe repetir el recorrido completo de la pista de aire. Mientras tanto, Gero permanece en la meta y acompaña desde la distancia a su compañera durante el reinicio de la prueba.

En paralelo, Gio y Valkyria aprovechan el momento y retoman la competencia. Cuando Rosa avanza nuevamente por la pista, ellos superan la zona de anotación y continúan su recorrido. Ambas duplas se encuentran activas en el circuito, pero Gio y Valkyria logran completar los obstáculos restantes antes de que Rosa alcance el tramo final por segunda vez.

La prueba concluye con la llegada de Gio y Valkyria a la meta, quienes registran un tiempo menor por una diferencia de pocos segundos. Con este resultado, se define el desenlace del duelo.

