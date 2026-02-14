Valkyria no será bicampeona del 'Desafío', pero sí se va con los bolsillos llenos de plata

El pasado 13 de febrero se llevó a cabo la Semifinal del ‘Desafío del Siglo XXI’, prueba decisiva que definió a las duplas finalistas de la competencia. En esta fase se enfrentaron Gio y Valkyria contra Zambrano y Miryan, así como también contra Rata y Valentina, en una jornada que determinó la salida de una de las parejas del programa.Tras las pruebas correspondientes, la primera pareja mencionada quedó eliminada del juego.

La dupla se despidió de La Ciudad de las Cajas al cierre del capítulo 136, momento en el que también envió un mensaje de apoyo a quienes avanzaron a la Gran Final.

Cuánta plata sacó Valkyria del ‘Desafío 2025’

Durante el episodio, Andrea Serna fue la encargada de preguntarle a Valkyria sobre el balance económico de su participación en la producción. La exparticipante informó que obtuvo un total de 44 millones 840 mil pesos a lo largo de esta etapa del programa.

Además del dinero acumulado, Valkyria ganó una moto en el primer Duelo de Salvación. En esa oportunidad compitió junto a su dupla contra Rosa y Gero, resultado que le permitió quedarse con el vehículo como premio adicional dentro de la dinámica del programa.

Valkyria, quien fue ganadora del ‘Desafío The Box 2022’ en compañía de Ceta, regresó a la competencia en 2025 tras ser elegida mediante votación del público. En su retorno se unió a Kevyn para conformar el equipo Neos, agrupación que se consolidó con participantes provenientes de diferentes regiones de Colombia mientras avanzaban de regreso a La Ciudad de las Cajas desde Cartagena de Indias.Posteriormente, la competidora pasó al equipo Gamma, el último grupo al que perteneció antes de disputar la Semifinal.

Desde allí continuó su recorrido hasta la instancia en la que enfrentó a las demás duplas clasificadas.Con la eliminación en esta fase, concluyó la participación de Valkyria y Gio en el reality de los colombianos.

