La líder del grupo de ‘A Otro Nivel’ eliminado siente culpa tras desatar caos

La nueva jornada de eliminación en ‘A Otro Nivel’ deja al descubierto las diferencias internas de Los Cuadrafónicos antes de subir al escenario. Durante los ensayos y la convivencia, varios integrantes expresan incomodidad por la actitud de su líder y aseguran que existen constantes discusiones dentro del grupo.

La líder reconoce que mantiene rivalidades con algunos participantes y admite que su carácter genera choques en medio de la preparación de las presentaciones. Sus compañeros también manifiestan que en varias ocasiones ella no escucha opiniones ni acepta sugerencias relacionadas con el desempeño del equipo.



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En medio de la conversación grupal, algunos integrantes consideran que la tensión puede afectar directamente la competencia. Además, aseguran que la convivencia se vuelve complicada por los conflictos que se presentan de manera constante durante los ensayos y las actividades diarias.

Los jurados también reaccionan a la situación y señalan que la actitud confrontativa puede convertirse en una distracción para el grupo. Durante la retroalimentación, le recomiendan manejar de otra manera las emociones para evitar que los problemas personales influyan en la preparación musical y en la relación con sus compañeros.



Asimismo, le indican al único integrante masculino que debe ayudar a equilibrar la convivencia y permitir que todas las participantes puedan expresarse dentro del grupo. Los expertos insisten en que las diferencias internas no deben reflejarse sobre el escenario.

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Después de la presentación, los jurados destacan algunos aspectos positivos del show. Señalan que el grupo logra manejar al público durante gran parte de la canción y resaltan el trabajo realizado en los pregones y en el coro. Sin embargo, también comentan que la interpretación se extiende demasiado en el cierre debido a las voces individuales y consideran que el final pierde fuerza.

Tras escuchar las observaciones, la líder reconoce sentirse culpable por las discusiones y por la tensión que se vive dentro del equipo. Además, manifiesta preocupación por la posibilidad de que esos conflictos terminen perjudicando el desempeño del grupo en la competencia.

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Finalmente, el público elige a Cu4rz como el grupo que continúa directamente en el programa. La decisión obliga a Los Cuadrafónicos y Cola de Lagarto a enfrentarse nuevamente sobre el escenario para definir quién sigue en competencia.

Luego de la última presentación, los jurados anuncian la eliminación de Los Cuadrafónicos. La despedida genera tristeza entre varios participantes, quienes aseguran haber construido vínculos de amistad con algunos integrantes del grupo durante el reality.

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