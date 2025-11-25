Novio de Andrea Valdiri rompió el silencio: aclaró si terminaron y si le pusieron cachos

Una verdadera polémica se ha creado en redes sociales luego de que se conocieran rumores de una posible ruptura entre la bailarina barranquillera y Daniel Sepúlveda, su pareja sentimental. Aunque el revuelo inició porque ya no se seguían en redes sociales y él había eliminado las publicaciones que tenían juntos, todo escaló cuando se conoció un video en donde se ve a la creadora de contenido digital en compañía de dos hombres mientras disfruta de su visita a una discoteca.

Novio de Andrea Valdiri aclaró si en realidad terminaron

El pasado 24 de noviembre, el joven apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para aclarar la situación teniendo en cuenta la oleada de mensajes que recibió en las plataformas digitales.

"Como bien saben los que me conocen, no soy mucho de redes, pero quiero tomar un momento para agradecer todos los mensajes que recibí el día de ayer y pedirles disculpas a los que se pudieron sentir ofendidos o confundidos", inició contando justo antes de mencionar que todavía sostiene un romance con la influenciadora.

Según explicó, todo esto obedeció a una estrategia de marketing para promocionar que Diri, el perfume que decidieron crear hace aproximadamente un año, y que ya está disponible.

"Andrea Valdiri es una persona increíble, talentosa, maravillosa y siempre estaré dispuesto a apoyarla y seguirla en sus locuras y ocurrencias, sin pasar por encima de nadie ni buscando hacerle daño a nadie", reflexionó Sepúlveda en el citado espacio.

Después de haber terminado su matrimonio con Felipe Saruma, 'La Valdiri' fue vista con Sepúlveda en el Carnaval de Barranquilla; sin embargo, fue con el paso de los meses que fueron dando detalles de su vínculo a través de diferentes publicaciones en redes sociales y hasta algunas apariciones públicas.

De hecho, el joven empresario acompañó a su novia a Stream Fighters 4, donde ella se enfrentaría a Yina Calderón en el evento que tuvo lugar en el Coliseo Medpluis de Bogotá. A pesar de su esfuerzo por bajar de peso, Valdiri quedó con ganas de pegarle a su contrincante, quien decidió rendirse pocos segundos después de iniciar el encuentro deportivo.

