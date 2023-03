Sam Neill, protagonista de 'Jurassic Park', fue diagnosticado con cáncer en la sangre etapa tres

El actor Sam Neill, recordado por dar vida a Alan Gran en la película 'Jurassic Park', dirigida por Steven Spielberg, recientemente preocupó a sus fanáticos al confesar que hace aproximadamente un año fue diagnosticado con cáncer en la sangre y que está "posiblemente muriendo". La revelación la hizo en su libro '¿Alguna vez te dije esto?', de su autoría, que será lanzado a finales de marzo de 2023.

“La cosa es: estoy enfermo. Posiblemente muriendo. Puede que tenga que acelerar esto”, reveló el actor de 75 años en el primer capítulo del libro, que fue escrito durante una sesión de quimioterapia.

Mira también: Lucas Arnau relata lo doloroso que es ver a su padre afrontar un cáncer

Neill le explicó al diario The Guardian que actualmente se encuentra en remisión, pero que deberá seguir sometiéndose a quimioterapias para enfrentar la enfermedad. Además, aseguró que el 2022 estuvo cargado de mucho retos para él, ya que pasó por los momentos más "oscuros" de toda su vida.

No te pierdas: Diana Quijano habla de la autoaceptación tras ser operada de cáncer de seno



Un parte de tranquilidad a través de redes sociales

Ante la oleada de comentarios de preocupación, el actor tomó la decisión de aparecer en su cuenta personal de Instagram, donde recoge más de 500 mil seguidores, para tranquilizar a los internautas. A través de un video y una enorme descripción, agradeció por el cariño que ha recibido en los últimos días desde que hizo pública la triste noticia.

"Realmente no quería escribir un libro, necesitaba algo para hacer mientras estaba en tratamiento, y estoy acostumbrada a ir a trabajar y de repente no podía ir a trabajar. Por eso escribí el libro, y tengo que decir que ha habido una gran respuesta a él. A la gente parece amarlo, lo cual es genial. Estaba muy nervioso, obviamente como autor por primera vez. De todos modos, creo que es divertido", escribió en medio de la plataforma.

Te puede interesar: Vanessa Navarro fue diagnosticada con cáncer de piel y le retiraron un tumor en sus labios

Publicidad

"Hermano casi me da un ataque de corazón cuando vi las noticias", "hermoso Sam... Te amo y no puedo esperar a leer tu libro", "¡estoy tan contento de que estés bien! ❤️ Durante mi quimio también me ayudó mucho trabajar y escribir para un libro. 😊", "feliz de verlo bien Sr. Neill. Acabo de pedir el libro 😀", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.