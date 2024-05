La protagonista de Hicran hizo parte de la película 'Milagro en la Celda 7', ¿la reconoces?

Hicran llega a las pantallas de Caracol Televisión para entretener a los televidentes con una historia conmovedora en la que madre e hija se reencontrarán gracias al destino, pues la mujer empezará a trabajar en la casa donde vive la pequeña.

Melek, de 7 años, no tiene la capacidad de hablar desde que perdió a la mujer más importante de su vida y tras un evento traumático genera un vínculo que su papá no puede ignorar, por eso aumenta su interés en que se relacione con Hicran.

Conoce más:Hicran, gran estreno próxima semana: Una terrible mentira le robó la alegría a Melek

La actriz que la interpreta es Nisa Sofiya Aksongur, quien actualmente tiene 13 años y se robó la atención de los cinéfilos durante el 2019 cuando salió a la luz una película que se hizo famosa a nivel mundial llamada ‘Milagro en la Celda 7’.

En ese momento era mucho más pequeña y sin duda causó varias lágrimas a quienes disfrutaron de su rol junto a Aras Bulut İynemli que personificó a Memo, su padre en la producción, un hombre acusado injustamente y condenado a muerte por un crimen que no cometió.

Publicidad

Desde entonces la pequeña ha cambiado bastante y así lo muestra a través de sus redes sociales, específicamente en Instagram, donde sus padres manejan su cuenta y comparten instantáneas de sus viajes, pasatiempos y otros proyectos.

Publicidad

Quién es Melek en Hicran

Es una niña frágil, sensible e inteligente que siempre irradia alegría, a pesar de las duras situaciones que le ha tocado vivir. El trauma de ver morir a su madre Maral, la dejó en shock y desde entonces no ha vuelto a hablar. Al igual que su padre, Melek, no sabe que es la hijastra de la familia a la que pertenece.

De qué trata Hicran

Publicidad

La exitosa serie turca que cuenta la historia de una mujer bondadosa e inocente, víctima de una gran mentira y quien se niega a creer que su hija murió justo cuando estaba dando a luz. Sin embargo, su intuición maternal hará que la joven crea que está viva, ya que la sintió llorar durante el parto. Hicran ignora que Keriman, su cruel madrastra, vendió a su pequeña a una familia adinerada.

Desde entonces, no ha parado de buscar a su bebé con la esperanza de reencontrarse con ella algún día. Sin embargo, después de varios años, conoce a una niña llamada Melek, cuando, de forma casual, se encuentra en el mismo lugar que la pequeña y le salva la vida. Ella despierta en Hicran un extraño sentido de familiaridad creando una conexión muy fuerte entre ambas.

Publicidad

No te pierdas, a partir de este martes 14 de mayo de lunes a viernes, en las tardes de Caracol Televisión Hicran, y descubre cómo una mentira las separó, pero el destino las unirá.