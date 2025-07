Mientras Búfalo sorprende en el Desafío, exparticipante de Yo Me Llamo le dedica mensaje

Los televidentes se asombraron por la fuerza que tiene Búfalo, luego de halar una tractomula con su cuello. A la par, hubo un detalle que llamó la atención y se trata de un mensaje que le dejó el imitador de Joan Manuel Serrat, quien participó en Yo Me Llamo 2025.

Mensaje de Joan Manuel Serrat a Búfalo

A través de su Instagram, el doble del artista español (cuyo nombre real es Juan Pablo Salazar) quien tiene más de 4 mil seguidores, le agradeció al atleta por haberlo acompañado en toda su experiencia en Yo Me Llamo.

“Emmanuel, muchas gracias por haber hecho de esta experiencia algo distinto, y mucho más divertido. Te admiro mucho, un abrazo enorme. Perdón por haberte puesto a trabajar tanto jajajaja”, expresó.

Con aquel mensaje, el imitador de Joan Manuel Serrat puso una imagen a blanco y negro junto a Búfalo. Los dos salen muy sonrientes por los momentos que compartieron mientras estuvo en pantalla el reality de Caracol Televisión.

Los seguidores no dudaron en reaccionar y afirmaron que se veían muy lindos en aquella imagen que dejaron como recuerdo de lo vivido en el programa. “Hermosos”, “Ya se estaban haciendo muy amigos los dos”, “Geniales, Búfalo qué bonita sonrisa”, “eres un lindo”, “mi amor platónico”, “Una de las cosas que voy a recordar es cuando dijiste que quieras que la generación de ahora escuche a Joan Manuel Serrat”, dijeron algunos.

Es de recordar que, el ganador de Yo Me Llamo fue el imitador de Vicente Fernández y por eso se llevó 500 millones de pesos. A través de las redes sociales recibió varios mensajes de sus compañeros de reality. Entre ellos se destacan los dobles de Kany García, Lusi Alfonso y Joan Manuel Serrat. La primera que se menciona publicó una foto junto al exparticipante felicitándolo por todo lo que había logrado en el programa.

Después el imitador del colombiano también dedicó una historia en Instagram para expresarle su cariño y luego el doble del artista español no pasó desapercibido este momento. En él, publicó un video largo, en el que no solo le deseó lo mejor al ganador, a su vez agradeció a los jurados, Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz por lo que aprendió de ellos en Yo Me Llamo.