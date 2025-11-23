Valentina Castro volvió a Tumaco tras los shows de Victoria's Secret y J Balvin: así la recibieron

La modelo que brilló en Nueva York durante el Victoria's Secret Fashion Show vuelve a ser noticia en las plataformas digitales debido al recibimiento que tuvo al llegar a Tumaco, Nariño, la tierra que la vio nacer. En redes sociales se ha vuelvo viral un video en el que se aprecia el momento exacto en el que cruza la puerta del aeropuerto y se encuentra con un enorme grupo de mujeres, hombres y niños con bombas rosadas, resaltando el trabajo que hizo en el exterior.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Pues yo no sé usted … Pero yo me emocioné", "Ella es modelo de Victoria's Secret, colombiana oriunda del municipio de Tumaco-Nariño 😍", "Se merece eso y más 👏👏👏👏", "Claro es su inspiración 😍😍😍", "Qué lindos", "Inspiración para todas esas hermosas niñas 😍❤️", "Ella es demasiado talentosa, se merece lo que le está pasando", son algunos de los mensajes que se destacan.

Valentina justo había regresado al país hace poco para su primera pasarela en territorio colombiano. El hecho tuvo lugar en Medellín para la colaboración que llevó a cabo Vélez junto al cantante de reguetón J Balvin.



"Mi primer show en mi casa, Colombia (...) Un sueño hecho realidad. Orgullosamente tumaqueña y colombiana", dijo la joven en aquella oportunidad.

Durante el evento, llamó particularmente la atención de los asistentes al lucir un body y chaqueta larga de cuero, ambos en tonos rosados, así como también los accesorios pertenecientes a la colección mencionada.



Quién es Valentina Castro y cómo se hizo famosa

Es una modelo colombiana que desde temprana edad encontró en las trenzas una fuente de ingresos para ayudar económicamente a su familia. A temprana edad fue descubierta por el cazatalentos Sebastián Bedoya, de Nefer Models, quien vio su perfil de Instagram y se percató del gran potencial.

Debutó en las pasarelas internacionales con Louis Vuitton en París; sin embargo, fue el desfile de Balmain Primavera/ Verano 2026 el que consolidó su carrera y la llevó a despertar el interés de diferentes marcas. Su participación en el VSFS marcó historia, al generar que más personas se sintieran identificadas con su situación y experiencia de superación.