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Cuánto mide Gero, del ‘Desafío’: en televisión se ve más bajito, dijo

Sorpresa que la gente se lleva cuando conoce de frente a Gero Ángel, exparticipante del 'Desafío' (programa de Caracol Televisión), porque en televisión se ve diferente.

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Sorpresa que se lleva la gente con Gero, del ‘Desafío’, cuando lo conoce de frente

El artista antioqueño, que participó en el programa de Caracol Televisión, se animó a responder las preguntas que las personas más hacen de él en Google, y de pasó reveló algunas incidencias.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Sorpresa que les da Gero, del ‘Desafío’