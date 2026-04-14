Sorpresa que se lleva la gente con Gero, del ‘Desafío’, cuando lo conoce de frente

Gero, que lanzó la canción que compuso en el ‘Desafío’, contó en Caracoltv.com que en verdad mide 1,87, y que muchos se sorprenden cuando lo conocen en persona, porque se ve más alto de lo que aparentaba en televisión.

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“Me veo superchiquito en televisión. Todo el mundo que me ve en público me dice: ‘¡Ah! Tú eres gigante’. Y yo como: ‘Sí, yo soy alto’. Y vuelvo y veo los capítulos [del 'Desafío'] y sí, me veo enano. Pero, es que uno al lado de Leo, pues cualquiera”, declaró el artista en este portal.

Y es que Leo reveló en el programa que mide casi dos metros (1,98), por lo que efectivamente resaltaba entre los demás participantes del programa. Eso, sin contar que era uno de los más fuertes, y, por lo mismo, en varias ocasiones se destacó en las pruebas de contacto.





Además de hablar de su estatura, Gero reveló que no está pareja (por ahora), que tiene 25 años, y se describió como “una persona con un corazón muy grande”, que evolucionó gracias al ‘Desafío’, programa en el que entendió que su historia es poderosa.

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¿Cuánto dinero se llevó Gero del ‘Desafío'?

El joven artista, hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel, se convirtió en uno de los participantes más comentados de la temporada, destacándose por su evolución dentro de la competencia y su carisma frente a las cámaras.

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Tras su salida del programa, Gero reveló que logró reunir un total aproximado de 44’900.000 pesos colombianos, producto de las distintas pruebas, recompensas y dinámicas del ‘reality’.

Lejos de gastar su premio en lujos, Gero aseguró que destinaría gran parte del dinero a impulsar su carrera artística, especialmente en su proyecto musical, en el que viene trabajando desde antes de ingresar al programa.