Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
Partido Selección Colombia
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Él habla con María y le dice que su decisión depende de si gana una apuesta. Esa misma madrugada, llega con buenas noticias para María: le dice que comenzará a trabajar en la empresa de su padre.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Finalmente, Luis Fernando está seguro de trabajar con su padre… o eso cree

Él habla con María y le dice que su decisión depende de si gana una apuesta. Esa misma madrugada, llega con buenas noticias para María: le dice que comenzará a trabajar en la empresa de su padre.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 26 de mar, 2026
Comparta en:
María la del Barrio