En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Él habla con María y le dice que su decisión depende de si gana una apuesta. Esa misma madrugada, llega con buenas noticias para María: le dice que comenzará a trabajar en la empresa de su padre.
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Finalmente, Luis Fernando está seguro de trabajar con su padre… o eso cree
Él habla con María y le dice que su decisión depende de si gana una apuesta. Esa misma madrugada, llega con buenas noticias para María: le dice que comenzará a trabajar en la empresa de su padre.