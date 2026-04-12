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Kika Nieto se casó por segunda vez: él es su espos Diego Bajaras- CaracolTV

Kika Nieto publicó este 12 de abril las primeras fotografías de su boda civil en una notaría de Bogotá junto a Diego Barajas y la celebración que tuvo lugar en la Zona T junto a su familia.

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Famosa influencer se casó por segunda vez: así fue la pequeña ceremonia en Bogotá

La creadora de contenido digital publicó este 12 de abril las primeras fotografías de su boda civil en una notaría de Bogotá y la celebración que tuvo lugar en la Zona T junto a su familia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Kika Nieto contrajo matrimonio por segunda vez; en esta oportunidad con Diego Barajas.