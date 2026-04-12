Famosa influencer se casó por segunda vez: así fue la pequeña ceremonia en Bogotá

Kika Nieto está de celebración luego de que, en horas de la mañana de este 12 de abril, publicara en su cuenta oficial de Instagram una galería de fotos relacionada con su segundo matrimonio. La influenciadora, que reúne más de 4 millones de seguidores en esta plataforma, compartió varios momentos de la ceremonia, lo que permitió a sus seguidores conocer detalles del evento.

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En ese contexto, se confirmó que la creadora de contenido se casó por lo civil con Diego Barajas. La pareja llevó a cabo el trámite en una notaría de Bogotá, donde además se tomaron varias fotografías para registrar el momento.

A través de la misma publicación, Kika Nieto acompañó las imágenes con el siguiente mensaje: "¡Hola, cónyuge! 🤭😍😏Qué rico una vida a tu lado @diegobarajasr. I’m readyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!", el cual dejó ver parte de su reacción frente a esta nueva etapa.



En cuanto a la ceremonia, se conoció que la joven optó por un vestido blanco sencillo y llevó el cabello de color rosa. Por su parte, Diego Barajas vistió un traje azul durante la reunión. Al evento asistieron sus familiares más cercanos, quienes acompañaron a la pareja en este momento.

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Posteriormente, se realizó una celebración en un restaurante ubicado en la Zona T de Bogotá. Asimismo, la joven explicó que en los próximos días se llevará a cabo la boda oficial. Al parecerr, en esta nueva ceremonia estarían presentes sus amigos y colegas, lo que podría ampliar el número de invitados.

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Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. En redes sociales, múltiples usuarios interactuaron con el contenido compartido, generando comentarios y respuestas frente a la noticia.

"En el cielo hay fiestaaaaa ❤️😍", "Ay, no, qué es esta belleza.❤️ Los bendecimos, amigos", "Qué es esto tan belloooooo. Los amooooooo❤️❤️❤️❤️", "Que viva el amor", "HERMOSOOOOOSSSS.😍🥹🫶🏻❣️ Felicidadessss 🎉🎉Bendiciones totales💌💌", "Kikiiis, inmensas felicidades,❣️que Dios siempre bendiga y respalde su matrimonio✨️", son algunos de los mensajes que se leen.

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Cabe recordar que esta es la segunda boda de la influenciadora. Anteriormente, había contraído matrimonio con el creador de contenido digital Santi Maye. No obstante, con el paso del tiempo, ambos tomaron la decisión de separarse luego de más de 10 años juntos, lo que marcó el cierre de esa etapa.