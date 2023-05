Una cucaracha en la Met Gala se hizo viral en en redes sociales por desfilar en la alfombra roja

La Met Gala 2023 dejó mucho de qué hablar en redes sociales, pues no solo destacaron las celebridades, que llevaban hermosos vestidos para homenajear al fallecido Karl Lagerfeld, exdirector creativo de Chanel, sino que también lo hizo un pequeño insecto que se coló en la alfombra roja y que causó furor en plataformas digitales como Twitter.

En varios videos quedó registrado el momento en el que una cucaracha se paseó por la alfombra del evento, mientras los camarógrafos, en forma de broma, la grababan y los asistentes murmuraban alrededor. Poco después de su minuto de fama, uno de los organizadores la pisó para evitar que alguno de los presentes se viera incómodo.

Mira también: Maluma, Bad Bunny y más latinos que hicieron presencia en la Met Gala 2023

El incidente no pasó desapercibido por redes sociales, pues muchos internautas publicaron memes y comentarios graciosos para dejar este momento inmortalizado en la posteridad.

#MetGala Variety confirma que la cucaracha de la Met Gala fue pisada y murió hace unos momentos. pic.twitter.com/c34MTOR0b1 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) May 2, 2023

"Variety confirma que la cucaracha de la Met Gala fue pisada y murió hace unos momentos", "fue una vida muy corta pero llena de glamour, fashion y rodeada de tantas estrellas que ninguno de nosotros mortales tendremos en nuestras largas vidas", "ese era Karl Lagerfeld reencarnado en una cucaracha, al pobre no lo dejaron disfrutar de su desfile", "no soportaron lo icónica que era", "que descanse en paz", "mañana habrá una velatón en la séptima en honor a la cucaracha de la Met Gala en Bogotá", fueron algunos de los mensajes que se lograron leer en la red.

No te pierdas: Rihanna en la Met Gala 2023: La cantante deslumbró con un vestido Valentino blanco



¿Qué es la Met Gala 2023?

Es uno de los eventos más esperados de todos los años, pues es considerado los "Premios Oscar" de la moda. Cada mayo, los artistas, empresarios y filántropos más glamurosos asisten al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para recaudar fondos para el Costume Institute. Anna Wintour, editora de Vogue, es la encargada de escoger meticulosamente a cada uno de los invitados, que es especulan oscilen las 400 entradas al evento.



Publicidad

Este año, el código de vestimenta debía rendir homenaje a Karl Lagerfeld, el exdirector creativo de Chanel, que murió en Francia en 2019, pero que dejó un enorme legado en las marcas de alta costura y en las modelos que desfilaban cada una de sus propuestas.