Met Gala 2023: Conoce la lista de famosos que están vetados para asistir al evento

La Met Gala es quizás uno de los eventos de moda más importantes del mundo, pues no solo reúne a los personajes de la industria del entretenimiento más afamados, sino que también a los mejores diseños de las marcas de lujo. A pesar de que esta actividad es amada por muchos, también es odiada por otros cuántos; por eso, conoce en esta nota quiénes están vetados de asistir al evento.



Demi Lovato

En el 2026, la intérprete de 'Cool for the summer' tuvo la oportunidad de asistir a la Met Gala y lucir un maravilloso vestido en colores plateado, amarillo y negro; sin embargo, en medio de una entrevista para Billboard, la cantante aseguró que se sintió muy mal: "había una famosa que estaba siendo muy mala y estaba haciéndole la vida imposible a todo el mundo a su alrededor. Todo el ambiente era muy de grupitos, recuerdo que me sentí tan mal que pensé en volver a beber".

Mira también: Conoce la historia detrás de los trajes de la Met Gala y por qué son usados como forma de expresión



Donald Trump y Melania Trump

El expresidente de Estados Unidos tuvo la oportunidad de asistir a la gala en varias ocasiones; sin embargo, desde que se lanzó a la presidencia y quedó electo dejó de recibir invitaciones, al igual que su esposa Melania. Esto al parecer se debe a que Anna Wintour, la editora de Vogue, decidió hacer campaña por su contendora Hillary Clinton.



Zayn Malik

En entrevista para GQ en 2018, el exmiembro de One Direction y expareja sentimental de la modelo Gigi Hadid, reveló que la actividad le pareció "aburrida", agregando que hubiera preferido quedarse en su casa haciendo algo más productivo.

No te pierdas: Met Gala 2023: se anuncia que la temática será un tributo a Karl Lagerfeld



Gwyneth Paltrow

La intérprete de Pepper Potts en el mundo cinematográfico de Marvel fue vetada debido a unas declaraciones que dio para el Show de Kylie y Jackie O en 2023 donde calificó el evento de "espantoso", pues en el interior, contrario a lo que piensan los fanáticos, hay mucha gente atascada, hace mucho calor y hasta entre ellos mismos se empujan, por lo que resulta un poco ajetreado para ella.

Pese a ello, la actriz volvió a asistir a la alfombra roja en el 2017 con un hermoso vestido rosa.

Te puede interesar: Met Gala 2023: Penélope Cruz y Dua Lipa serán las anfitrionas del evento



Kim Kardashian

Según rumores de la prensa internacional, todo parece indicar que la socialité no estará presente en la Met Gala 2023 debido al escándalo que protagonizó en el 2022 por usar el vestido que portó Marilyn Monroe para el cumpleaños del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, pues le habría hecho un par de daños en la costura; sin embargo, no se sabe con exactitud si estará presente o no.