Mario Vanemerak dice cuánto recibió por ser campeón con Millonarios: premio era en dólares

Así lo contó Mario Vanemerak en ‘Historias con Ritmo’, el pódcast de Caracol Televisión, en el que contó que Millonarios llegó a su vida cuando él era un desertor del ejército de Argentina, por no presentarse para ir a la guerra de Las Malvinas.

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Después de solucionar ese problema, al argentino le dijeron que lo único por lo que debía preocuparse era por ser campeón, y lo logró, pues en ese mismo año, 1987, el ‘Embajador’ alcanzó una estrella más para su escudo.

Por supuesto, los premios no se hicieron esperar y cada jugador recibió 30.000 dólares, reveló Vanemerak, una suma que hoy en día representa más de 100 millones de pesos y que en ese momento significaba una fortuna.

“Me acuerdo de que estábamos en la oficina de don Guillermo [Gómez], en la 72, cerca de la Séptima, y yo pensé que iban a regalar televisores, porque venían cajas, cajas y no, era todo dinero. Te pagaban la prima, nosotros, especialmente a los argentinos, te pagaban la prima en cuatro veces al año; cada tres meses te pagaban un porcentaje, entonces yo no la necesitaba, y la iba guardando: la ahorraba, y te daban un sueldo aparte. Entonces, yo le dije a don Guillermo: ‘¿Me puede dar toda la plata en diciembre?’ y me dijo: ‘Claro, Pibe’. Obviamente la plata de la prima era en dólares, la plata los premios los cotice en dólares…. Pensé que eran televisores, pero era toda la plata que le estaban dando a cada jugador”, contó el también técnico.





https://youtu.be/kX3NBnXvkHs

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Quién es Mario Vanemerak, exjugador de la Selección Argentina y de Millonarios

Mario Alberto Vanemerak nació en Firmat, provincia de Santa Fe, Argentina. Se formó futbolísticamente en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, donde debutó profesionalmente en 1982 como mediocampista y disputó más de 170 partidos oficiales.

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En Millonarios vivió los momentos más exitosos de su carrera deportiva, convirtiéndose en una pieza importante del equipo que conquistó los campeonatos colombianos de 1987 y 1988.

