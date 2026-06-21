Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
En Vivo A Otro Nivel
Mario Vanemerak
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Cuánto dinero ganó Mario Vanemerak por ser campeón con Millonarios

Cuánto dinero ganó Mario Vanemerak, reconocido exjugador que tuvo un paso por Selección Argentina, por ser campeón con Millonarios. Premio fue en dólares.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Mario Vanemerak dice cuánto recibió por ser campeón con Millonarios: premio era en dólares

El exfutbolista llegó al ‘Embajador’ con el objetivo de ganar el torneo, después de nueve años de sequía. El entonces jugador no solo logró el propósito, sino que se convirtió en un referente azul.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 21 de jun, 2026
Comparta en:
Mario Vanemerak
Mario Vanemerak
Foto: Caracol Televisión