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Juan Pablo Urrego y Manuela Valdéshabrían terminado tras 10 años de relación

Una fuente cercana a la pareja le contó a La Red que el famoso actor colombiano y Manuela Valdés le habrían puesto punto final a su relación y detalles lo confirmarían.

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Juan Pablo Urrego y su novia habrían terminado tras 10 años de relación

Una fuente cercana a la pareja le contó a La Red que el famoso actor colombiano y Manuela Valdés le habrían puesto punto final a su relación y detalles lo confirmarían.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de jul, 2026
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