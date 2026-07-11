Juan Pablo Urrego y su novia habrían terminado tras 10 años de relación

Después de una década de relación, todo indica que el actor Juan Pablo Urrego y la también actriz Manuela Valdés pusieron punto final a su historia de amor. La información fue revelada en La Red, donde aseguraron que esta vez no se trataría de una crisis pasajera, sino de una separación definitiva.

Lee más: Famosos actores que habrían terminado aparecieron juntos tras partido de Colombia

Juan Pablo Urrego y Manuela Valdés habrían terminado

Según lo contado en el programa, una fuente cercana les confirmó la noticia:“Nos contó que esta vez no se trataría de una crisis pasajera, es definitiva. Punto final. Llevaban 10 años”.





Además del testimonio, los presentadores revisaron las redes sociales de ambos artistas y encontraron varias señales que reforzarían la versión. Al ingresar a los perfiles de Instagram de Juan Pablo Urrego y Manuela Valdés, notaron que ya no se siguen mutuamente y que también desaparecieron las fotografías que compartían como pareja.

Publicidad

Las publicaciones en las que aparecían juntos ya no están disponibles, lo que para muchos seguidores representa una muestra de que ambos decidieron cerrar ese capítulo de sus vidas. En medio de la conversación, los presentadores señalaron que, al parecer, los dos optaron por un “borrón y cuenta nueva”, dejando atrás una relación que se extendió por aproximadamente diez años.

Por ahora, ni Juan Pablo Urrego ni Manuela Valdés han confirmado oficialmente el fin de su relación. Sin embargo, las pistas encontradas y la versión entregada por La Red apuntarían a que ambos habrían decidido continuar sus caminos por separado, poniendo fin a una de las relaciones más estables y discretas del mundo del entretenimiento colombiano.

Publicidad

Lee más: ¿Cuál es la profesión secreta de Juan Pablo Urrego? El actor destapa detalles inéditos de su vida

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.