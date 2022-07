¿Cuál es la profesión secreta de Juan Pablo Urrego? El actor destapa detalles inéditos de su vida

Juan Pablo Urrego , oriundo de Medellín, Antioquia, es uno de los actores colombianos más talentosos y reconocidos a nivel nacional e internacional por su amplia trayectoria y participación en importantes telenovelas, series o películas.

En cada proyecto que participa, gracias a su belleza y carisma, este actor ha logrado cautivar a miles de admiradoras alrededor del mundo; y esta vez no ha sido la excepción, pues el paisa se ha robado todos los aplausos en las noches de Caracol Televisión interpretando en El cartel de los sapos, el origen , a Leonardo Villegas , un hombre estratégico y analista innato que no da un paso si no tiene el siguiente calculado. Es un conquistador que siempre está bien vestido, impecable de pies a cabeza y que se expresa muy bien.

Por eso, a propósito de la sensación que ha causado Urrego entre los televidentes, no lo dejamos escapar del micrófono de caracoltv.com sin que revelara más curiosidades de su vida que nos permitan conocerlo mejor y descubrir qué hay más allá del actor al que vemos en la pantalla.

Sobre sus otros talentosos ocultos, Juan Pablo aseguró que puede armar el cubo de Rubik en un minuto y medio. Además de esto, contó que, aunque es paisa, tuvo la oportunidad de vivir seis años en Argentina.

Durante la entrevista, Urrego agregó, a modo de confesión, que a lo único que se dedica no es a la actuación, ya que también se considera “catador profesional de hamburguesas”.

“Eso es una profesión, eso se estudia y eso es de mucha dedicación, sobre todo. Con Sebas hacemos barras y luego vamos a comer hamburguesa, cerveza y papitas”, expresó Juan Pablo entre risas.

Finalmente, Sebastián Osorio, compañero, colega y amigo, aseguró que Juan Pablo es “muy reservado” con su vida; no obstante, aun así, nos permitió conocerlo mejor y descubrir un poco más de sus gustos y pasiones ocultas.

>> El cartel de los sapos, el origen, es una historia de ficción que cuenta la vida de dos hermanos a quienes la ambición los lleva a cruzar todos los límites: desafiar al país y engañar a su familia, la cual cree que son personas honestas, cuando en realidad llevan una vida oscura enmarcada en la delincuencia.