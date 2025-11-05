Murió la 'Barbie Humana', famosa influenciadora de 31 años en extrañas circunstancias

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Bárbara Jankavski, más conocida en las plataformas digitales como la 'Barbie Humana'. El deceso se produjo el pasado 2 de noviembre en Sao Paulo, Brasil, en medio de una situación calificada por los investigadores como "sospechosa".

Qué se sabe sobre la muerte de la 'Barbie Humana'

De acuerdo con la investigación que adelantan las autoridades brasileñas, la mujer acudió a la vivienda de un funcionario público identificado como Renato Campos Pinto de Vitto, de 51 años. El hombre, al parecer, habría contratado sus servicios íntimos; sin embargo, el encuentro habría dado un inesperado giro luego de consumir algunas sustancias.



Según las primeras versiones, la mujer de 31 años no solo ingirió alcohol, sino también otras sustancias ilícitas antes de desvanecerse. Ante este panorama, el sujeto se puso en contacto con el Servicio Móvil de Atención de Emergencias e intentó reanimarla durante nueve minutos.



Los profesionales confirmaron su deceso una vez llegaron al lugar y analizaron su estado; sin embargo, lo que más resultó inquietante para quienes llevan el caso es que fue encontrada con heridas en el cuerpo que hicieron que el caso fuera investigado a fondo por los entes encargados.

Bárbara fue hallada en ropa interior, con una lesión en el ojo izquierdo y marcas en la espalda. Pese a que señalaron que los golpes se debían a la caída que sufrió, la Policía intenta dar con más detalles.

'Boneca Desumana' recogía más de 55 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde acostumbraba a compartir contenido relacionado con moda y maquillaje, y también mostraba cómo era su experiencia sometiéndose a sus 27 procedimientos estéticos.

Varios fanáticos se han tomado sus últimas publicaciones para desearle paz en su tumba: "Qué triste. 😢 Descansa en paz 😢🙌", "Descansa en paz, diva, viviste un pedacito de la vida que siempre quise, eso nos reconforta un poco 😢", "Wow, cuando vi que era ella no lo podía creer. 😭😭 Descansa en paz mi amor 🤍", "Oh, Dios mío... Uno de esos días, y ahora Bárbara. Ambos deberían concentrarse, ahora a otro nivel", son algunos de los mensajes que se destacan.