Sale a la luz si la hija de Sara Corrales fue concebida a partir de óvulos congelados

Sara Corrales abrió su corazón en una reciente entrevista concedida al programa 'La Red', donde habla con sinceridad sobre uno de los momentos más importantes de su vida: la llegada de su primera hija. La actriz aclara varios rumores que han circulado en torno a su embarazo y comparte detalles íntimos del proceso que la llevó a convertirse en madre.

Uno de los temas que más curiosidad ha generado es si su hija es producto de un óvulo congelado. Frente a esto, Sara es clara al explicar que, aunque en su momento inició un procedimiento de congelación de óvulos, este no llegó a concretarse. Según cuenta, no se obtuvieron embriones para congelar, por lo que el proceso no avanzó como se esperaba. En una de las extracciones que se realizó durante ese periodo, incluso pidió que le retiraran la T de cobre, método anticonceptivo que utilizaba en ese entonces.

Después de esa experiencia, la actriz decidió intentarlo de manera natural. Confesó que pensó que tardaría mucho tiempo en quedar embarazada, influenciada por los mitos que existen alrededor del uso prolongado de métodos anticonceptivos y los tratamientos hormonales.

El descubrimiento llegó en un momento muy especial de su vida. Sara cuenta que recientemente había celebrado su boda y se fue de viaje con su pareja. Al regresar, fue contactada por su ginecólogo para realizarle unos exámenes de rutina. Fue entonces cuando recibió la noticia que cambiaría su vida: estaba esperando un bebé. Actualmente, la actriz tiene 18 semanas de embarazo.

En cuanto a los cambios físicos, Sara revela que ha subido aproximadamente dos kilos y que se siente muy bien. Fiel defensora del ejercicio y de un estilo de vida saludable, asegura que ha continuado entrenando durante el embarazo, siempre bajo supervisión médica. Al inicio fue especialmente cuidadosa y evitó cualquier actividad de alto impacto para proteger al feto, adaptando sus rutinas a las recomendaciones de los especialistas.

Sara Corrales no oculta uno de sus mayores deseos: sueña con tener un parto natural. Aunque sabe que todo dependerá de cómo evolucione el embarazo, se muestra positiva y confiada, disfrutando cada etapa de este proceso que la ha llenado de ilusión y aprendizaje.

