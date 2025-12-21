Publicidad

Sara Corrales respondió si su hoja fue concebida a partir de óvulos congelados

Un par de meses después de su boda con Damián Pasquini, Sara Corrales confirmó que se encontraba en la dulce espera. Ahora revela en 'La Red' si su embarazo se logró gracias a los óvulos congelados.

Sale a la luz si la hija de Sara Corrales fue concebida a partir de óvulos congelados

En diálogo con 'La Red', la actriz que interpretó a Jessica en 'Vecinos' cuenta cómo se enteró que estaba en la dulce espera junto a Damián Pasquini poco después de su boda.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de dic, 2025
