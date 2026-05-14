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Dylan Sprouse y Barbara Palvin anunciaron que esperan su primer hijo - CaracolTV

Dylan Sprouse y Barbara Palvin confirmaron que esperan a su primer hijo durante su aparición en la alfombra roja del Festival de Cannes, donde su anuncio generó reacciones entre seguidores y medios.

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Dylan Sprouse y Barbara Palvin anunciaron que esperan su primer hijo

Dylan Sprouse y Barbara Palvin confirmaron que esperan a su primer hijo durante su aparición en la alfombra roja del Festival de Cannes, donde su anuncio generó reacciones entre seguidores y medios.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 14 de may, 2026
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