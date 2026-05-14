Dylan Sprouse y Barbara Palvin anunciaron que esperan su primer hijo

Dylan Sprouse y Barbara Palvin confirmaron que están a la espera de su primer hijo durante su aparición en el Festival de Cine de Cannes, uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento a nivel internacional. La pareja sorprendió a asistentes, fotógrafos y seguidores al hacer evidente la noticia mientras desfilaban por la alfombra roja del certamen, realizado este jueves 14 de mayo.

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La modelo húngara apareció con un vestido largo en tono azul claro que dejó ver su embarazo. Durante su paso por la alfombra, caminó tomada de la mano del actor y posó en varias ocasiones mientras colocaba sus manos sobre su vientre, gesto que terminó por confirmar la noticia ante las cámaras. Aunque ninguno ofreció declaraciones oficiales durante el evento, las imágenes fueron suficientes para que medios internacionales replicaran la información.

Minutos después de su aparición pública, ambos acudieron a sus redes sociales para compartir una galería de fotografías que confirmó la nueva etapa que vivían como pareja. Las imágenes mostraron al exángel de Victoria's Secrete luciendo su embarazo y una ecografía del bebé. La publicación no incluyó texto adicional, salvo algunos emojis con la señal de rock and roll, un detalle que llamó la atención porque en la ecografía también apareció una pequeña mano con esa posición.

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En menos de tres horas, la publicación superó los dos millones de “me gusta” y recibió miles de comentarios de seguidores y figuras del entretenimiento que celebraron la noticia. El anuncio volvió a convertir a la pareja en tema de conversación internacional y marcó uno de los momentos más comentados de la jornada en Cannes.

Aunque no revelaron detalles sobre el tiempo exacto de gestación ni una fecha oficial para el nacimiento, versiones de la prensa internacional señalaron que el bebé podría llegar entre agosto y septiembre de este año, una estimación basada en las imágenes compartidas durante el evento.

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Así inicio la relación de Dylan Sprouse y Barba Palvin

La historia de amor entre Dylan Sprouse y Barbara Palvin comenzó en 2017. Después de varios años de relación, se casaron el 15 de julio de 2023 en una ceremonia privada realizada en Hungría, país natal de la modelo. La boda fue uno de los acontecimientos más comentados de ese año.

Dylan alcanzó reconocimiento mundial por interpretar a Zack Martin en la serie de Disney "Zack y Cody: Gemelos en acción", junto a su hermano Cole Sprouse. Por su parte, Barbara consolidó su carrera como una de las modelos más reconocidas de Victoria's Secret. Juntos mantuvieron una relación seguida por millones de personas en todo el mundo.

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