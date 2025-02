Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas bautizaron a su hija: fotos de la celebración en España

Desde que anunció que estaba embarazada a los 40 años, Ana Lucía Domínguez ha recibido el cariño de sus seguidores en redes sociales, quienes se han mostrado muy interesados en conocer cómo han sido sus síntomas y qué rol ha jugado su esposo Jorge Cárdenas en todo el proceso.

Recientemente, la actriz emocionó a sus más de tres millones de admiradores en Instagram al mostrar las tiernas fotografías de la celebración del bautizo de su pequeña Luciana. La mujer lució un hermoso vestido verde que resaltó sus curvas y decidió ponerle a la menor un atuendo blanco que le permitía destacar en el evento que tuvo lugar en España, país en el que se encuentran radicados.

Posteriormente, compartió un reel en el que mostró cómo se preparó para esta reunión con su círculo más íntimo, probando de esta forma que contó siempre con el acompañamiento de Cárdenas mientras ella se encargaba de otros detalles.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han felicitado a los famosos por construir día a día una familia sólida y buscar el bienestar de su bebé: "me muero de amor con la foto de los dos", "ella es una bendición y estará protegida por Dios y la Virgencita", "el padrino más feliz del planeta", "el momento más bello es cuando entendemos que son hijos de dios", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Es necesario mencionar que la pareja le concedió una entrevista al programa de entretenimiento La Red. Allí, ambos revelaron que por fortuna la llegada de la nueva integrante de su hogar los ha impactado de forma positiva, pues no han sufrido por las desveladas y demás temas que suelen ser un poco conflictivos para los padres primerizos.

Asimismo, Domínguez se pronunció acerca de cómo ha cuidado su cuerpo en los últimos meses: "digamos que estaba en un buen peso cuando quedé en embarazo y me subí un kilo por mes, me había subido 10 kilos . Cuando yo tengo a Luciana me da mucha curiosidad como a la semana, de pesarme a ver cuánto había bajado sin ella adentro. Yo ahora estoy en 55 kilos", explicó en aquella ocasión.