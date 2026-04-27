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Milica se pronunció tras filtración de imágenes junto a Westol - CaracolTV

Milica se pronuncia luego de la difusión de videos y fotos junto a Westcol. La influencer asegura que el material no es reciente y que fue publicado sin autorización por una persona cercana.

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Creadora de contenido se pronunció tras filtración de imágenes junto a Westol

Milica se pronuncia luego de la difusión de videos y fotos junto a Westcol. La influencer asegura que el material no es reciente y que fue publicado sin autorización por una persona cercana.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Milica se pronunció tras imágenes filtradas con Westcol.jpg