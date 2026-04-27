Creadora de contenido se pronunció tras filtración de imágenes junto a Westol

Las redes sociales reaccionan tras la circulación de videos y fotografías en los que aparecen Westcol y la creadora de contenido argentina Milica. El material genera comentarios sobre una posible cercanía sentimental entre ambos y provoca nuevas especulaciones sobre la situación personal del streamer colombiano, quien mantiene una relación con Luisa Castro.

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Comunicado de Milica, creadora de contenido, sobre sus imágenes con Westcol

En las imágenes compartidas se observa a los dos dentro de un baño de espuma, mientras ríen y comparten un momento cercano. Varios usuarios interpretan el contenido como una señal de romance e incluso hablan de una supuesta infidelidad hacia la influencer colombiana.



Las versiones toman fuerza porque meses atrás Milica había reconocido que en el pasado existió una salida entre ambos. Con la nueva difusión del material, el tema vuelve a ocupar espacios en redes sociales y genera debate entre seguidores de los creadores digitales.

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Ante la polémica, Milica utiliza sus plataformas para explicar lo ocurrido. La creadora señala que las imágenes no corresponden a fechas recientes y sostiene que la publicación no fue autorizada por ninguno de los involucrados. También indica que el contenido estaba en manos de una persona cercana de su entorno.



Según su versión, esa persona habría decidido divulgar las fotos como parte de una apuesta realizada durante una transmisión en TikTok. La condición estaría relacionada con el resultado de su pelea en el evento Super Nova, donde Milica participa como competidora.

hoy debía ser un día solo de celebración, pero me toca aclarar una situación, se filtraron fotos mías con una persona con la que salí, sin nuestro consentimiento (no son de carácter sexual). no tengo nada que ver, jamás haría algo así, las fotos las tenía alguien cercano a mi q… — Milica👉🏽👈🏽 (@milica_yb) April 27, 2026

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En el mensaje difundido, la influencer expresa que esperaba celebrar únicamente su victoria deportiva, pero se ve obligada a aclarar la situación. Además, asegura que nunca habría buscado perjudicar a Westcol y le ofrece disculpas públicas por lo sucedido. También manifiesta respeto y aprecio hacia él.

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Milica explica que había enviado las imágenes tiempo atrás mientras compartía recuerdos de esos momentos con alguien de confianza. Posteriormente, según relata, esa persona decidió hacerlas públicas sin su consentimiento.

La creadora participa en el evento de boxeo Super Nova y obtiene la victoria en su combate. Sin embargo, su nombre se vuelve tendencia no solo por el triunfo deportivo, sino también por la filtración del contenido junto al streamer colombiano.

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Hasta el momento no se conoce la identidad de la persona señalada como responsable de la difusión. Tampoco se reporta una declaración oficial de Westcol sobre el tema.

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Mientras continúan las reacciones en plataformas digitales, se conoce que el creador de contenido se encuentra de viaje en China junto a Luisa Castro. La conversación en redes sigue centrada en el origen del material y en la versión entregada por Milica.

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