Polilla llora en medio del homenaje que le hacen a La Gorda Fabiola en Sábados Felices

Polilla llora en medio del homenaje que le hacen a La Gorda Fabiola en Sábados Felices

Polilla confiesa en Sábados Felices que una vez le pidieron una foto en pleno momento duro en su vida; aunque él les dijo que tuvieran respeto, la otra persona le expresó que podía salir sin sonreír.

