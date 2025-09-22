Equipo de Miryan le respondió a exparticipante que la criticó en el Desafío

El Desafío Siglo XXI trajo consigo varias novedades y una de ellas fue la llegada de espacios exclusivos en la plataforma Ditu, como el Pre Show y el Post Show Desafío Sin Filtro, presentados por Guajira, Esteban Hernández y Jhoncito Preguntón, quienes semana a semana comentan lo que ocurre en la Ciudad de las Cajas y reciben a diferentes invitados.

El pasado 8 de septiembre, Juan, el Espiritista, exparticipante de la edición 2024, estuvo presente en ambos programas dando su opinión sobre lo que ha sucedido en la competencia. Allí no dejó pasar la oportunidad para referirse a Miryan, integrante del equipo Omega:

"Yo la he visto en competencias de OCR y es una tesa, una dura, le ha ganado a las mejores, y en este Desafío no sé qué le está pasando. La veo como muy regular en las pistas y veo que solamente está haciendo ejercicio con la palabra, con la boca", afirmó frente a Esteban y Guajira.

Además, cuestionó las insinuaciones que ella ha hecho acerca de quiénes “van en carrito” en esta edición, sugiriendo que tal vez estaba tomando partido desde su propia experiencia.

Miryan le respondió a Juan el Espiritista del Desafío

Ahora, todo indica que el equipo de personas que maneja las redes de la joven emprendedora de 24 años quiso responder a estas críticas. En una publicación se leyó: “Alguien que solo es recordado por hacer brujería en su edición y no por su rendimiento, ¿con qué derecho viene a opinar?”.

En la sección de comentarios las opiniones quedaron divididas: algunos defendieron a la actual desafiante, mientras que otros apoyaron los señalamientos de Juan.

Rata y Miryan se conocieron antes del Desafío

Por otro lado, en las historias de la cuenta oficial de Instagram de Miryan se compartieron unas fotografías donde aparece junto a Rata en una competencia de OCR realizada antes de su ingreso al reality. Aunque no se especificó la fecha, por el uniforme y el peinado de la joven se cree que fue en octubre de 2024, cuando participó en una carrera de obstáculos que puso a prueba su resistencia y habilidades físicas.

