Tina envía pulla a Deisy con sus compañeras de Alpha: "Como para llamar la atención”

En este capítulo 57 del Desafío Siglo XXI, Valentina le pregunta a sus compañeras cómo creen que ha sentido la convivencia en Alpha. Luego de esto, Tina empieza a decir que había actitudes de ella que le gustaban y por eso, ella se alejaba.

"En un momento, ella vino, hablaba feo de Leo y luego la veía con él, el tema de que 'me está morboseando, eso nunca fue así'. Entonces, como para llamar la atención. Decía con Eleazar, lo detesto, no lo soporto, empezó a hacer drama, que no iba a comer, porque no tenía apetito. Luego la venía riéndose, yo para qué voy a decirle a las personas eso generando esa discordia. Me da mucha tristeza porque, en un momento era la casa que soñaba y después, qué hago acá", empezó diciendo.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.