En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Tina envía pulla a Deisy con sus compañeras de Alpha: "Como para llamar la atención”

Tina envía pulla a Deisy con sus compañeras de Alpha: "Como para llamar la atención”

Todos los participantes del Desafío se reúnen en sus casas para dialogar sobre diferentes temas. Uno que llama la atención es el de Tina, de Alpha, quien comenta cómo era la convivencia con Deisy y varios detalles.

Publicidad

Publicidad

Publicidad