Nació el hijo de Juan Diego Vanegas, chef de Día a Día: primeras fotos del bebé

Este 22 de septiembre, el reconocido chef Juan Diego Vanegas, quien lleva varios años haciendo parte del equipo del programa matutino Día a Día, compartió con sus seguidores en redes sociales que ya nació su hijo. El anuncio lo hizo en su perfil de Instagram, donde lo siguen más de 900 mil usuarios, y escribió: “Bienvenido a casa JMVM”.

En la primera foto aparece con el bebé recostado sobre él, mientras sostiene su pequeña mano, de la que solo se ve una parte. En la segunda imagen se le ve mirando a la cámara con el bebé sobre su pecho.

Cómo se llama el hijo de Juan Diego Vanegas

En la emisión de Día a Día del pasado 29 de julio, el chef reveló que siempre había sido muy reservado con su vida, porque quería proteger a su familia de los malos comentarios. Y por eso había decidido mantener todo bajo perfil, aunque esa noticia sí la quiso hacer pública y celebrar con sus compañeros.

En medio de la emoción, afirmó que su hijo se llamaría Juan Martín y no pudo contener las lágrimas luego de preguntar si les gustaba ese nombre. Después, Boyacoman le dijo que ellos le tenían varias sugerencias como: Gordon, Rafa, Roger, entre otros. Luego, el chef expuso la razón de haberlo llamado así.

Novia de Juan Diego Vanegas

En la fecha ya mencionada, el chef se llevó una gran sorpresa cuando le mostraron un video en plena transmisión en vivo: su novia, cuyo nombre es Daniela, le envió un mensaje especial.

"Gracias a toda la familia de Día a Día por recibir con tanto amor e ilusión la llegada de Juan Martín, porque han sido y seguirán siendo para nosotros una familia extendida. A ti, amor mío, gracias por este refugio, esta cabañita en la montaña, este buque que hemos construido", empezó diciendo.

Novia de Juan Diego Vanegas lo sorprende en Día a Día y le envía tierna dedicatoria Foto: Caracol Televisión

Luego, agregó: "Gracias por ser mi piso cuando lo he necesitado, por hacerme reír cada mañana, por cada arrunche, por el papá que eres, por hacerme sentir la mujer más bendecida de este planeta. Me muero de ganas de empezar este reto a tu lado, porque hemos atravesado momentos difíciles y no hay nada más rico que sentir esa seguridad, y saber que lo que se venga lo vamos a poder hacer juntos de la mano de Dios y la Virgencita. Te amo".

