Exparticipante del Desafío se casó: el novio llegó a caballo y hubo divertido letrero

Paola Usme, más conocida como Barbie, anunció hace unos meses por medio de sus redes sociales que se casaría con su novio, Potro. La fecha programada para la ceremonia fue el 20 de septiembre y precisamente han presumido de los detalles del momento en el que dijeron “sí, acepto”.

Varios asistentes compartieron historias y publicaciones en los que mostraron que ambos vistieron de blanco, las damas de honor usaron vestidos de color negro y varias celebridades colombianas estuvieron invitadas.

Cómo fue la boda de Barbie, exparticipante del Desafío

En una de las primeras imágenes se vio al novio entrando a la ceremonia en un caballo bastante elegante, mientras usaba un sombrero que hacía juego con su traje. Posteriormente, en el altar se encontró con la exdesafiante, quien deslumbró a todos los asistentes con su 'look'.

Paola Usme utilizó un vestido con corte de sirena en el que el escote y el velo sencillo fueron protagonista. La pareja vivió un emotivo momento al encontrarse frente al sacerdote; un pequeño beso en la frente demostró su complicidad y posteriormente se dio inicio a la ceremonia.

Un momento gracioso que no pasó desapercibido fue cuando los amigos del novio aparecieron con un enorme letrero en el que se podía leer: “¿Potro, estás seguro?”, algo que les causó risas al verlo detrás de los invitados.

Vestido de novia de Barbie, exparticipante del Desafío

La joven compartió unas cuantas instantáneas presumiendo de su vestido, accesorios, peinado y hasta el perfume que usaría en su gran día. Como era de esperarse, los halagos y felicitaciones no se hicieron esperar.

Sus seguidores están atentos a las publicaciones que pueda continuar haciendo sobre uno de los días más especiales de su vida, ya que aún no se conocen algunos detalles como dónde será la luna de miel o qué tienen planeado los ahora esposos.

Famosos que fueron a la boda de Barbie y Potro

La celebración contó con la presencia de celebridades colombianas, como Manuela Gómez, Marilyn Oquendo, Laura González y Marcela Reyes, quien no solo asistió a la boda, sino que también se presentó como DJ frente a los invitados.

Hubo más artistas invitados, entre ellos la agrupación Pasabordo, que interpretó varios temas para la pareja, y Zona Prieta, que se subió al escenario con la novia para bailar y cantar, como quedó registrado en los videos captados por los asistentes.