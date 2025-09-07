Se casa exparticipante del Desafío: con romántico video confirmaron la fecha

En las últimas horas, se conoció que la exparticipante del Desafío 2016, Paola Usme, se casará con Carlos Castro. La noticia la revelaron en ambas cuentas de Instagram con un video muy romántico, en el que dejaron ver cuánta complicidad hay entre los dos. Ella apareció con un vestido blanco, él con un traje negro y un ramo de rosas rojas.

Mira también: Nos metimos al celular de Paola Usme y encontramos sus fotos más sexys



Cuándo se casa Paola Usme con Carlos Castro

Para celebrar que dieron el siguiente paso en su relación, llevaron una champaña para brindar por su amor. Luego de tomarse la bebida, se fueron a un carro para recostarse, abrir un periódico que decía que su fecha de matrimonio es el 20 de septiembre. A raíz de esto, sus amigos y seguidores no dudaron en emocionarse por verlos en su mejor etapa.



“El reencuentro ha llegado y con una gran celebración”, “felicitaciones a los novios”, “pero si esta es la expectativa de la boda, ni imaginar como será la real”, “qué nota, ese día será inolvidable”, “se casan, el Ken con su Barbie”, “y pensar que fue ayer que empezó esta linda historia de amor, los amo”, “sin tanto drama, show, sin polémicas, siempre en lo de ellos, un amor real”, dijeron algunos.

Publicidad

Cuándo cumpleaños Paola Usme

Es de resaltar que, Paola Usme cumple 32 años el 22 de septiembre, es decir, dos días después de su matrimonio. La celebración será por todo lo alto, dado que, ahora, estará con su pareja, con quien está muy enamorada desde el primer momento en el que se conocieron. Precisamente, la exparticipante del Desafío, quien tiene más de tres millones de seguidores, sube casi que a diario fotos con su actual prometido.

Publicidad

Mira también: Paola Usme: la paisa que se roba suspiros por su cuerpo en el Desafío Súper Humanos



Paola Usme en el Desafío 2016

Por otra parte, es importante mencionar que, cuando la mujer, quien también es llamada como la ‘Barbie’, participó en el Desafío 2016, Súper Humanos, Súper Regiones. Entró en el equipo de los Antioqueños, pero solo duró 19 días en competencia, por lo tanto, fue la séptima eliminada del reality. Es decir, que solo llegó a la tercera etapa.

Ahora bien, en medio de esta historia de amor, muchos fanáticos le han escrito que le desean lo mejor en esta nueva etapa. Diariamente le expresan lo feliz que están por ella y lo que ha logrado a sus casi 32 años.