Qué le pasó a Eleazar en la prueba de Sentencia y Servicios en el Desafío: mira el video

Mira también: ¿Mamá de Leo, del Desafío, quiere a Mafe Aristizábal de nuera? Le envió importante invitación

Publicidad

Mira también: Exparticipante del Desafío se casó: el novio llegó a caballo y hubo divertido letrero

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.