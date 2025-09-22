En vivo
Qué le pasó a Eleazar en la prueba de Sentencia y Servicios en el Desafío: mira el video

En plena prueba de Sentencia y Servicios, Eleazar, de Alpha, sufre un percance cuando estaba pasando un obstáculo. Él se cae y de nuevo tiene que reunirse con sus compañeros para luego repetir la pista en el Desafío Siglo XXI.

