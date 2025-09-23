Valentina le pone apodo a Lucho y le manda mensaje: "Dios, ciérrale los ojos"

Mira también: Katiuska se va de cupido con Rosa y Eleazar en el Desafío, ¿hay beso entre los participantes?



Mira también: Qué le pasó a Eleazar en la prueba de Sentencia y Servicios en el Desafío: mira el video

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.