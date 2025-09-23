En vivo
La Reina del Flow
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Valentina le pone apodo a Lucho y le manda mensaje: "Dios, ciérrale los ojos"

Valentina le pone apodo a Lucho y le manda mensaje: "Dios, ciérrale los ojos"

En medio de una conversación con Manuela y Leo, Valentina no duda en mencionar a Lucho y hasta los hace reír en Alpha. Asimismo, indican que extrañan a Gero por ser un gran compañero.

