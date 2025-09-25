Nació el tercer bebé de Rihanna: con tierna FOTO la presentó a sus seguidores

La intérprete de temas como 'Only girl', 'Man down', 'Diamonds' y 'Disturbia' está que no se cambia por nadie debido a la llegada de su tercer bebé junto al rapero estadounidense. La noticia la confirmó a través de una galería publicada en su cuenta oficial de Instagram en la que se aprecia inicialmente a la cantante de 37 años sosteniendo en los brazos a la recién nacida y posteriormente muestra una foto de unos diminutos guantes de boxeo en color rosado.

La publicación ya recoge más de 8 millones de 'me gusta' y miles de comentarios en donde fanáticos de todo el mundo la felicitan y le dan la bienvenida al nuevo miembro de la familia: "Hermosa la criatura", "Por fin una niña 🥰🥰🥰❤️ ahora ya puedes volver a hacer música", "Felicidades, ❤️ recupérate pronto… No creas que se nos olvida el disco, bebé, ¿okey?", "LA princesa al fin ha llegado", "Es tan lindo verla en esta faceta de madre", "Es tan bella como lo es la mamá", "Te dije en el MET que era una niña ¡LA TÍA TENÍA RAZÓN! ¡¡¡Felicidades!!!! 💕💗💖💞💓🌸", son algunos de los mensajes que se destacan.

Cómo se llaman los hijos de Rihanna

En esta oportunidad, la empresaria y dueña de Fenty Beauty tomó la decisión de continuar con la tradición de nombrar a sus hijos con la inicial "r"; por lo que el nombre de su tercer bebé es Rocki Irish Mayers. Es necesario mencionar que los otros dos pequeños fueron llamados RZA y Riot. Rihanna intentó llevar su embarazo lo más privado posible, por eso cuando apareció en la Met Gala de mayo de 2025 con su vientre pronunciado muchos asistentes al evento, miembros de la prensa internacional y fanáticos se llevaron una verdadera sorpresa.

Esto no estaba lejos de sus planes, pues, de hecho, durante una entrevista para British Vogue en 2020 aseguró que sus planes a mediano plazo eran concentrarse en la creación de su propio hogar.

“Tendré hijos, tres o cuatro (...) Lo único que importa es la felicidad, esa es la única relación sana entre un padre y un hijo. Lo único que realmente puede criar a un niño es el amor”, mencionó en aquella ocasión.