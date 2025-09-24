En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Novio de Yudisa rompió su silencio sobre el beso con Juan en el Desafío: "hace dudar"

Novio de Yudisa rompió su silencio sobre el beso con Juan en el Desafío: "hace dudar"

Tras el beso que Yudisa intentó darle a Juan en el Desafío Siglo XXI, su novio finalmente se pronunció al respecto, habló de su relación y de cómo tomó lo sucedido en el reality.

Publicidad

Publicidad

Publicidad