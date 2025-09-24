Novio de Yudisa rompió su silencio sobre el beso con Juan en el Desafío: "hace dudar"

Yudisa y Juan se han convertido en uno de los temas más comentados en los recientes capítulos del Desafío Siglo XXI. Después de su visita a la suite ditu, la deportista de 18 años pareció quedar flechada por el capitán de Omega y, en el capítulo 58, se atrevió a darle un beso en el Box Amarillo.

La escena generó todo tipo de comentarios entre los televidentes, pues Juan evitó la muestra de afecto: la abrazó y le dio un beso en la mejilla como gesto de amistad, utilizando su mano para impedir un beso en la boca.



Novio de Yudisa opinó del beso con Juan en el Desafío

A raíz de este momento, surgieron varias preguntas sobre la situación sentimental de ambos competidores, especialmente de Yudisa, quien había asegurado estar en una relación estable antes de irse al programa. El 24 de septiembre, su novio Pablo Daniel Buelvas habló en exclusiva en el Pre Desafío Sin Filtros de ditu, junto a Guajira y Esteban Hernández.

“Yudisa me dijo que iba a respetar nuestra relación completamente, hasta el momento lo ha hecho, no me parece lo contrario”, aseguró el joven, quien también es locutor de Blu Radio.

Agregó que cuando ella se fue al Desafío, “se lo tomó todo muy en serio, no dijimos que pasara lo que tuviera que pasar, sino que quedamos en que se lo disfrutara”.

Durante la conversación, Guajira le recordó que conoció a Yudisa un 13 de septiembre, lo que sería una fecha especial, y le preguntó con sarcasmo si tomaría los capítulos recientes como un “regalo”. El joven respondió: “No, un regalo no, pero sí un abrebocas, porque son cosas que nos hacen dudar un poco. Sin embargo, sé que mi muchacha no es así, no me afecta en nada”.

También le consultaron si consideraba “normal” un beso o un "piquito" como el que ocurrió o si lo veía como algo grave: “Normal, creería yo. No vi el pico en sí, yo vi la mano”, respondió.

Finalmente, confesó que sí es celoso y que, de no haber estado la mano de Juan de por medio, la situación lo habría tomado de otra forma: “Se formaría el tropel, así como decimos en Barranquilla”.

Yudisa se arrepintió del beso a Juan en el Desafío

En el capítulo mencionado, Rata fue a Playa Baja para entregar el Chaleco de Sentencia; por lo que Yudisa aprovechó para enviarle con él un mensaje a Juan: "Que lo siento mucho (...) No, de bien", se le escuchó decir. Este comentario fue transmitido a su capitán en la escuadra rosa; no obstante, él no le prestó demasiada importancia.

