Rosa revela si aceptaría ir a la suite con Eleazar; Andrea Serna se sorprende en el Desafío

En esta oportunidad, Andrea Serna llama a los tres equipos, Alpha, Omega y Gamma, quienes se conectan de inmediato para escuchar lo que tiene que decir la presentadora del Desafío Siglo XXI. Primero Cris habla sobre el chaleco que le pusieron y menciona la enfermedad que tuvo su mamá.

Qué respondió Rosa sobre Eleazar

Posteriormente, afirma que en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo el equipo que gane se podrá llevar el pato para ir a la Suite ditu. Por lo cual, pregunta quiénes pueden ser los candidatos, frente a esto, Katiuska indica que tiene la respuesta y que sabe quiénes podrían ser.



Primero menciona a Rosa y Eleazar, tras esto, Serna queda impresionada por lo que acabó de escuchar y expresa “¡Epa!”. La compañera de Omega indica que ellos acordaron en conocerse más en la Suite ditu; además, menciona a Camilo y Gio. Por otra parte, le piden a Valentina, de Alpha, que de pistas al respecto.

Segundos después, Rosa mete la cucharada y dice “Zambrano y Tina”. Tras esto, la comunicadora social de 25 años indicó que desde que se fue Lucho floreció más el amor. Y que hace unos días empezaron a enviarle indirectas a Tina. Valentina cuenta cómo el capitán de Gamma les pidió a sus compañeros que le dieran a la melliza sus saludes.

Minutos después, Andrea Serna volvió a mencionar a Rosa, para preguntarle si ella aceptaría o no la invitación de Eleazar para ir a ditu. En ese momento, la cámara la voltea a ver y se empieza a reír por lo sucedido; luego ella afirma que sí iría con él.

Grecia responde si siente celos de Tina por Zambrano

Ahí Potro también interrumpe y dice que en el equipo se sienten los celos de Grecia hacia Tina. La participante no duda en reportarse e indicar que eso no es cierto y que nunca le reclamó por eso. Que en su momento le dijo a Zambrano que fuera con ella. A raíz de esto, la presentadora del Desafío dice que va a contratar a Valentina y a Katiuska para que le siga revelando todos los secretos amorosos del programa de los colombianos.

