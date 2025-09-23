Irreconocible: así se veía Juan del Desafío sin barba, incluso lo compararon con Rata

Juan se ha convertido en uno de los participantes más comentados del Desafío Siglo XXI, no solo por su rol como capitán de Omega y las polémicas decisiones que ha tomado en la Ciudad de las Cajas, como reemplazar a Potro por Rata en su escuadra, sino también por su desempeño en los Boxes y por su atractivo físico.

Cabe recordar que el modelo, entrenador y licenciado en educación física de 29 años incluso despertó interés en Yudisa, la desafiante de Gamma de 18 años, quien ha dejado ver que podría darle un beso; a pesar de que ella había asegurado que tenía novio antes de ingresar al programa.



Juan, del Desafío, sin barba

En el capítulo 58, tras la victoria del equipo rosado en el Box Amarillo, se eligió que el beneficio de revisar las redes sociales de un competidor fuera para Juan. Allí, el paisa mostró con orgullo parte de su historia y un cambio físico que sorprendió: varias imágenes de cuando no usaba barba, aspecto que llamó la atención y hasta generó comparaciones con Rata.

Aquí algunas de las fotos de Juan sin barba y de años atrás:

Quién es el papá de Juan del Desafío

Además de mostrar su faceta personal, Juan compartió momentos junto a su familia, en especial con su hermano y su padre, quienes también son apasionados por el deporte. Su papá, Jesús Díaz Ruiz, es dueño de un gimnasio en Barranquilla y ha sido ejemplo de disciplina y constancia para el capitán de Omega.

