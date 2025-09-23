En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Irreconocible: así se veía Juan del Desafío sin barba, incluso lo compararon con Rata

Irreconocible: así se veía Juan del Desafío sin barba, incluso lo compararon con Rata

Juan ganó el beneficio de mostrar sus redes sociales en el Desafío Siglo XXI y allí sorprendió con fotos de su pasado, donde se ve sin barba. Además, habló de su padre y su hermano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad