Katiuska se quedó con un solo premio del 'Desafío': qué es y qué piensa hacer con él

La excapitana de Omega les dio un parte de tranquilidad a sus más de 200 mil seguidores en redes sociales al conectarse a un en vivo en TikTok donde se sinceró sobre su paso por el reality, agregando que todavía no se siente preparada para hablar abiertamente acerca de su expulsión.

Mira también: Katiuska se fue del país tras ser expulsada del 'Desafío': “Quería estar alejada de todo”



Durante el live, aprovechó para recordar cuánto dinero tenía y cuánto perdió por haber cometido una falta que fue calificada como la producción como grave al revelar información confidencial de lo que ocurría en el formato.



El único premio con el que se quedó Katiuska del 'Desafío'

La joven aseguró que es muy consciente de que no puede volver al formato debido a que salió en calidad de expulsada, lo que significa que perdió todos los privilegios que tenía. Posteriormente, indicó que aún conserva el vehículo que se ganó en una de las pruebas más recordadas de lo que va de la competencia.

"Todos sabemos que los que han salido expulsados por x o y motivo no los han vuelto a ingresar a la competencia. La moto sí me la dieron, chicos, porque era como un premio externo al 'Desafío' y como me lo gané digamos que en competencia sí me la dieron (...) Entonces es lo único que tengo", dijo.



Mira también: Katiuska, del 'Desafío', reveló que quien la traicionó se disculpó con ella: resumen capítulo La Red

Publicidad

Asimismo, aclaró que no le dolió haber perdido casi 100 millones de pesos, sino el hecho de alejarse del sueño que tenía de comprarle una casa a su mamá en retribución por todo lo que ha hecho por ella.

Por último, agradeció a las personas que le enviaron regalos en el en vivo, añadiendo de forma jocosa que necesitaba el dinero ahora más que nunca debido a la condición económica en la que se fue del programa de Caracol Televisión.

Publicidad

Mira también: Gesto de Iván Lalide con Katiuska, del 'Desafío', al ver su estado de ánimo tras la expulsión

"Me ayudan porque acuérdense que salí sin plata del 'Desafío', estoy en la pobreza ahora mismo, qué pecado, no tengo dinero, tengo deudas, tengo tristeza", comentó.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.