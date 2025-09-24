Qué le pasó a Miryan en la prueba del Desafío: Juan se desesperó y Katiuska se preocupó

En la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, todos los participantes se encuentran dando lo mejor en el Box Azul. En esta oportunidad, los equipos quedan armados de la siguiente manera:

Qué le pasó a Miryan en el Desafío

Por Alpha van Manuela, Tina, Leo, Eleazar; en Gamma: Mencho, Rosa, Gio, Potro​ y por Omega: Miryan, Katiuska, Juan, Rata. Todos saben que es importante ganar para estar tranquilos y no recibir ningún chaleco.



Ahora bien, en medio de la prueba ocurrió un hecho que dejó sorprendidos a todos. Luego de que pasara Katiuska, Myrian continuó en la pista, pero cuando era el momento de sumergirse, lo intentaba, pero había algo que se lo impedía.

Por su parte, sus compañeros se preocuparon, pero también se desesperaron al ver que no avanzaba. Primero, Katiuska se preguntó si ella se había ahogado, y tuvo que cambiar de lado, para ver desde su lugar si todo estaba bien con la integrante de Omega. Al verla, se tranquilizó.

Myrian optó por quitarse los zapatos y volver a sumergirse. Tras unos minutos después logró sacar la ficha que necesitaba y tras este hecho, recorrió el circuito mientras Juan y Katiuska le decían que le apurara para no perder la ventaja que ya tenían desde el principio.

Ella siguió y nunca descansó hasta llegar a la meta. Tras esto, Juan arranca y sale muy rápido, porque es el último participante del equipo que hace falta para completar toda la pista. A la par, los demás equipos luchan hasta el final para lograr estar en el primer lugar y tener la victoria.

