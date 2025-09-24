En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué le pasó a Miryan en la prueba del Desafío: Juan se desesperó y Katiuska se preocupó

Qué le pasó a Miryan en la prueba del Desafío: Juan se desesperó y Katiuska se preocupó

En el Box Azul, los participantes tenían la tarea de sumergirse en el agua, pero a Myrian le costó bastante. Le llevó tiempo lograr la meta en este obstáculo y hasta sus compañeros se desesperaron.

Publicidad

Publicidad

Publicidad